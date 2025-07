L’Autorité fédérale dément les rumeurs sur l’octroi de visas dorés à vie et appelle à se fier aux sources officielles

ABOU DHABI, 8 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports (ICP) a démenti l’exactitude des informations relayées par certains médias locaux et internationaux, ainsi que par des sites web, affirmant que les Émirats arabes unis accorderaient des visas dorés à vie à certaines nationalités.

L’Autorité a précisé que les catégories, conditions et réglementations encadrant le visa doré sont clairement définies par les lois officielles, les textes législatifs et les décisions ministérielles en vigueur. Elle a invité toute personne intéressée à consulter les informations officielles disponibles sur son site internet ou via son application intelligente.

L’ICP a souligné que le traitement des demandes de visa doré s’effectue exclusivement via les canaux gouvernementaux officiels à l’intérieur des Émirats arabes unis, et qu’aucune entité de conseil, qu’elle soit locale ou étrangère, n’est reconnue comme autorisée à intervenir dans ce processus.

Cette clarification intervient après la publication récente d’articles émanant d’un cabinet de conseil étranger, prétendant que des visas dorés à vie pouvaient être obtenus pour toutes les catégories, depuis l’étranger, par le biais de démarches simplifiées. Ces allégations sont dénuées de toute base légale et n’ont fait l’objet d’aucune coordination avec les autorités compétentes des Émirats.

L’Autorité a réaffirmé son engagement à offrir un environnement sûr et transparent aux demandeurs, et à améliorer en permanence ses services exclusivement via ses plateformes numériques officielles.

Elle a également annoncé que des mesures juridiques seraient prises à l’encontre des entités diffusant des informations trompeuses, visant à exploiter financièrement les aspirations de ceux qui souhaitent s’installer ou investir aux Émirats arabes unis.

Dans ce contexte, l’ICP a appelé toutes les personnes désireuses de visiter, vivre ou investir aux Émirats à ne pas se fier aux rumeurs infondées et à ne verser aucun paiement ni transmettre de documents personnels à des parties non officielles prétendant offrir ces services.

Enfin, l’Autorité a exhorté le public à toujours vérifier l’exactitude des procédures en consultant les sources officielles, soit via son site internet, soit en contactant le centre d’appel au 600522222, disponible 24h/24 et 7j/7.