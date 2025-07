Le retrait des Émirats arabes unis de la liste européenne des pays à haut risque reflète la confiance mondiale dans leur système financier, selon Al Hussaini

DUBAÏ, 10 juillet 2025 (WAM) – Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministre d’État aux Affaires financières, a affirmé que la décision de l’Union européenne de retirer les Émirats arabes unis de la liste des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme constitue une étape stratégique majeure. Elle traduit, selon lui, une reconnaissance internationale claire des efforts exhaustifs déployés par l'État pour renforcer l’intégrité de son système financier et se conformer aux normes mondiales les plus rigoureuses en la matière.

Le ministre a souligné que cette décision témoigne du positionnement des Émirats en tant que place financière mondiale de confiance, caractérisée par la transparence, l’ouverture et l’harmonisation avec les évolutions internationales.

Il a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont fermement engagés à consolider leur rôle de partenaire international responsable et proactif dans la protection de l’intégrité du système financier mondial. Cette décision est le fruit d’efforts soutenus et d’une coordination continue entre les entités nationales concernées, sous la direction de Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et président du Comité supérieur chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en partenariat étroit avec l’Union européenne. Elle illustre le succès de l’approche émirienne fondée sur la coopération internationale et l’intégration institutionnelle. »

Al Hussaini a également indiqué que cette étape renforcera davantage la confiance des investisseurs et des institutions dans le paysage financier émirien, soutiendra les flux continus d’investissements et consolidera la réputation du pays comme destination mondiale de premier plan pour la finance et l’investissement.

« Au sein du ministère des Finances, et en collaboration avec nos partenaires aux niveaux fédéral et local, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la compétitivité des Émirats dans le domaine financier mondial, en respectant scrupuleusement les meilleures pratiques reconnues à l’échelle internationale, conformément à la vision de notre direction avisée, et en contribuant aux objectifs de développement économique durable de la nation », a-t-il conclu.