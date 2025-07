NAMLCFTC des Émirats arabes unis salue la reconnaissance par le Parlement européen du cadre solide de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Le Secrétariat général du Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des organisations illicites (NAMLCFTC) a salué la décision du Parlement européen de retirer les Émirats arabes unis de la liste des pays tiers à haut risque placés sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette décision constitue une étape supplémentaire dans la série de reconnaissances internationales qui attestent de l’efficacité du dispositif national émirien, ainsi que de la robustesse de l’architecture institutionnelle modernisée mise en place ces dernières années.



Le Secrétariat général du Comité a souligné que les Émirats arabes unis ont démontré un engagement politique de haut niveau en adoptant et en mettant en œuvre l’ensemble des normes internationales émises par le Groupe d'action financière (GAFI). Le pays poursuit ses efforts constants pour renforcer son système législatif et réglementaire conformément aux évolutions mondiales, améliorer les performances des autorités concernées, développer les capacités institutionnelles et intensifier la coopération internationale.

Ces efforts visent à garantir une conformité pratique et durable, dans le but de protéger le système financier national et international contre les menaces émergentes et transfrontalières.

« Les Émirats ont mis en place un cadre efficace de coordination et de coopération nationales, ayant conduit à une augmentation significative du nombre de demandes d’entraide judiciaire entrantes et sortantes, à la saisie d’actifs illicites, à l’extradition de personnes recherchées dans le cadre d’affaires internationales, ainsi qu’au renforcement des capacités dans plusieurs domaines liés à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération », a précisé le Secrétariat général de la NAMCLFTC.

L’instance a également salué les efforts diplomatiques intenses menés par Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et président du comité de pilotage de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, soulignant leur rôle central dans l’aboutissement de cette réalisation majeure.

Le Secrétariat a ajouté que cette reconnaissance européenne reflète la vision stratégique de la direction émirienne, attachée à bâtir un système financier sûr, résilient, durable et conforme aux normes internationales les plus rigoureuses.

Cette avancée constitue le fruit d’efforts nationaux coordonnés, menés avec rigueur par les institutions du pays, et témoigne de la confiance de la communauté internationale dans la capacité des Émirats à respecter leurs engagements, non seulement sur le plan technique, mais aussi à travers la consolidation d’une culture institutionnelle fondée sur la transparence, la responsabilité et la primauté du droit.

Enfin, le Secrétariat général a souligné le rôle essentiel joué par les institutions du secteur privé, partenaires actifs dans cette trajectoire de réussite, grâce à leur engagement dans la transformation institutionnelle et le relèvement des standards de conformité, ce qui a renforcé l’environnement des affaires et consolidé la confiance des partenaires internationaux.

Le Comité a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de poursuivre cette approche constructive et stratégique, en phase avec les priorités nationales visant l’intégration dans l’économie mondiale et la consolidation de partenariats fondés sur le respect mutuel et la responsabilité partagée.