La Banque centrale des Émirats impose une amende de 3 millions AED à une banque pour manquement aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a infligé une sanction financière d’un montant de 3 millions d’AED à une banque, conformément à l’article 14 du décret-loi fédéral n° (20) de 2018 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement des organisations illicites, ainsi qu’à l’article 137 du décret-loi fédéral n° (14) de 2018 concernant la Banque centrale et l’organisation des établissements et activités financiers, ainsi que leurs amendements respectifs.

Cette sanction fait suite aux contrôles menés par la CBUAE, qui ont révélé le non-respect par l’établissement bancaire concerné des instructions émises par la Banque centrale, telles que définies dans les lois susmentionnées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans le cadre de son mandat de supervision et de régulation, la CBUAE veille à ce que toutes les banques opérant dans le pays, ainsi que leurs employés, se conforment pleinement à la législation nationale, aux règlements et aux normes en vigueur. Ces efforts visent à garantir la transparence, l’intégrité et la stabilité du secteur bancaire et du système financier des Émirats arabes unis.