ADNOC Gas enters into three-year LNG supply agreement with Germany’s SEFE

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – ADNOC Gas Plc et ses filiales (“ADNOC Gas” ou the “Company”) (ADX symbol: ADNOCGAS / ISIN: AEE01195A234) ont annoncé la signature d’un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une durée de trois ans avec la société allemande SEFE (Securing Energy for Europe), pour la livraison de 0,7 million de tonnes de GNL, dont les premières expéditions débuteront cette année.

D’une valeur d’environ 400 millions de dollars américains (1,5 milliard d’AED), cet accord illustre l’expansion continue d’ADNOC Gas sur les marchés internationaux. Le GNL sera exporté depuis l’usine de liquéfaction située sur l’île de Das, l’un des principaux atouts de la société.

Avec une capacité de production annuelle de 6 millions de tonnes, l’installation de Das Island a expédié plus de 3 500 cargaisons de GNL dans le monde depuis le début de ses opérations en 1977, consolidant les relations de long terme d’ADNOC Gas avec ses partenaires énergétiques à l’international.

Fatema Al Nuaimi, directrice générale d’ADNOC Gas, a déclaré : « Cet accord constitue une avancée significative dans le renforcement de notre partenariat de longue date avec SEFE et confirme le rôle d’ADNOC Gas en tant que fournisseur mondial d’énergie fiable et responsable, engagé à soutenir la sécurité énergétique de l’Allemagne. Il témoigne également de nos progrès constants dans la réalisation de nos objectifs stratégiques et de la confiance que nos partenaires et investisseurs accordent à notre vision à long terme. »

L’accord s’inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne, notamment à travers le pacte de 2022 sur la sécurité énergétique et l’accélération industrielle (ESIA) ainsi que la déclaration commune signée en 2024 avec l’État du Bade-Wurtemberg, visant à renforcer la sécurité énergétique et à promouvoir les carburants durables.

De son côté, Frédéric Barnaud, directeur commercial de SEFE, a souligné : « Depuis deux décennies, nous avons établi un partenariat solide avec ADNOC. Ce nouveau contrat de fourniture de GNL à moyen terme vient conclure l’accord de long terme signé l’an dernier, apportant une nouvelle source flexible de GNL à notre portefeuille, au bénéfice de la sécurité énergétique européenne et de nos activités mondiales. »

ADNOC Gas joue un rôle central dans la stratégie du groupe ADNOC visant à accroître la production de gaz naturel et à étendre ses exportations mondiales de GNL. Le gaz naturel, énergie de transition par excellence, présente des émissions de carbone inférieures à celles des autres combustibles fossiles, tout en servant de matière première essentielle pour de nombreuses chaînes de valeur industrielles.

SEFE, pour sa part, poursuit son engagement en faveur de la sécurité énergétique en Allemagne et en Europe, en diversifiant son portefeuille international et en consolidant ses partenariats avec des producteurs majeurs de GNL et de gaz naturel à travers le monde.