Air Arabia reprend ses vols directs vers Damas

CHARJAH, 10 juillet 2025 (WAM) – L’aéroport international de Charjah a annoncé la reprise des vols directs vers Damas, capitale de la République arabe syrienne, opérés par la compagnie Air Arabia, à raison de deux liaisons quotidiennes entre Charjah et l’aéroport international de Damas, après plusieurs années de suspension.

Le vol inaugural a été accueilli dans une ambiance chaleureuse, en présence de Son Excellence Ali Salem Al Midfa, président de l’Autorité de l’aéroport international de Charjah ; du Dr Ziyad Yahya Zahreddine, consul général de Syrie aux Émirats arabes unis ; d’Adel Al Ali, directeur général du groupe Air Arabia ; ainsi que de plusieurs responsables de l’aéroport, de représentants des entités partenaires et d’organismes locaux tels que l’Autorité de développement du commerce et du tourisme de Charjah et le Département des relations gouvernementales de l’émirat.

Ali Salem Al Midfa a souligné que cette reprise marque une étape significative dans la stratégie d’expansion du réseau aérien menée par l’aéroport, tout en réaffirmant son engagement à renforcer la connectivité régionale et à faciliter les déplacements pour tous les passagers. Il a ajouté que cette initiative reflète la volonté de faire de l’aéroport de Charjah une porte d’entrée de premier plan, contribuant au développement des échanges économiques et touristiques entre les Émirats arabes unis et la Syrie.

Cette décision répond à une demande croissante de la part des voyageurs entre les deux pays, et s’inscrit dans la mission de l’aéroport de renforcer les liens sociaux et économiques entre les deux peuples frères.