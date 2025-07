L’envoyé spécial des EAU en Allemagne renforce la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques clés

BERLIN, 10 juillet 2025 (WAM) – Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, directeur général du groupe ADNOC et envoyé spécial des Émirats arabes unis auprès de la République fédérale d’Allemagne, a conclu une visite officielle à Berlin visant à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines d’intérêt commun.

Accompagné de S.E. Ahmed Al Attar, ambassadeur des Émirats arabes unis en Allemagne, le Dr Al Jaber a tenu une série de réunions de haut niveau avec des responsables gouvernementaux allemands et des représentants du secteur privé.



Le ministre émirien a rencontré Dr Johann David Wadephul, ministre des Affaires étrangères, et Serap Güler, ministre d’État au ministère fédéral des Affaires étrangères, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Les deux parties ont souligné l’importance du partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne, en mettant l’accent sur le développement durable, la coopération économique et diplomatique, et l’identification de nouveaux domaines de collaboration.

Lors d’une rencontre avec Katharina Reiche, ministre de l’Économie et de l’Énergie, les discussions ont porté sur les initiatives stratégiques bilatérales, notamment le Partenariat énergétique EAU–Allemagne lancé en 2017, ainsi que sur les opportunités de coopération dans l’énergie, les énergies renouvelables, l’industrie, les infrastructures, les investissements, le commerce, la santé et le tourisme.



Le Dr Al Jaber a insisté sur la nécessité de créer un environnement plus propice aux affaires, soulignant le rôle essentiel du secteur privé dans la croissance durable. Il a également rencontré Thorsten Frei, ministre d’État à la Chancellerie fédérale, Dr Levin Holle, responsable des politiques économiques et climatiques, et Hendrik Wüst, ministre-président de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, pour évoquer les moyens d’élargir les échanges industriels et commerciaux entre les deux pays.

Des entretiens ont également été tenus avec Dr Volker Treier, directeur du commerce extérieur à la Fédération allemande des chambres de commerce et d’industrie (DIHK), afin de renforcer la coopération institutionnelle et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissements.



Le programme a inclus des réunions avec les présidents des commissions des Affaires étrangères, des Affaires économiques et des Transports du Bundestag, mettant en lumière le rôle du dialogue parlementaire dans l’appui aux partenariats économiques et politiques.

En 2024, le commerce bilatéral non pétrolier entre les Émirats et l’Allemagne a atteint environ 50 milliards AED (13,6 milliards USD), soit une hausse de 4 % par rapport à 2023, soutenue par une augmentation de 43 % des exportations émiriennes, notamment en perles, métaux précieux et équipements mécaniques. Durant les quatre premiers mois de 2025, les échanges ont progressé de 17,7 %, les exportations des Émirats ayant bondi de 77 %.

Cette visite reflète l’engagement des Émirats arabes unis à consolider leur partenariat stratégique avec l’Allemagne et à poursuivre leur rôle de partenaire économique et diplomatique de confiance sur la scène internationale.