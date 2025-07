Les parcs aquatiques de Dubaï promettent un été riche en divertissement pour les familles

DUBAÏ, le 10 juillet 2025 (WAM) – Dans le cadre de la campagne estivale #DubaiDestinations, lancée par Brand Dubai, le bras créatif du Bureau des médias du gouvernement de Dubaï, les parcs aquatiques de l’émirat occupent le devant de la scène en tant que destinations privilégiées pour les familles et les amateurs de sensations fortes, en quête d’aventure, de détente et de plaisir au soleil.

Grâce à son infrastructure de classe mondiale et à un design inventif, Dubaï confirme sa position de destination incontournable pour les expériences familiales. Ses parcs aquatiques proposent des manèges ultramodernes, des décors pittoresques et des zones dédiées à tous les âges, combinant ainsi sécurité, confort et divertissement.

Parmi les attractions emblématiques, le parc Aquaventure à Atlantis The Palm reste une référence grâce à ses toboggans à haute vitesse, ses simulateurs de surf et ses zones de jeu pour enfants. Le Wild Wadi Waterpark, situé près du Burj Al Arab, propose plus de 30 attractions, entre piscines à vagues et toboggans, avec une vue imprenable sur les icônes de la ville.

Pour ceux en quête d’une expérience unique, AquaFun Waterpark à Jumeirah Beach Residence offre une aire de jeux flottante directement sur la mer, avec obstacles gonflables et parcours d’escalade pour tous les âges.

Le LEGOLAND Water Park, conçu pour les enfants de 2 à 12 ans, mise sur l’interaction et la créativité. D’autres options familiales incluent Splash ’n’ Party, adapté aux tout-petits, et le parc Aqua Parks, également sur mer, offrant des jeux gonflables pour une aventure ludique.

Le parc Al Barari, situé dans un environnement verdoyant, propose des aires de jeux aquatiques en plein air et des balançoires dans un cadre ombragé. Le Jungle Bay Waterpark, près du complexe Mina Seyahi, évoque une ambiance tropicale, tandis que le parc aquatique du Grand Hyatt Dubai offre un havre de paix aux familles séjournant à l’hôtel.

OliOli – Water Gallery, à Al Quoz, introduit les enfants aux sciences de l’eau à travers des installations interactives alliant apprentissage et jeu.

Les parcs aquatiques de Dubaï sont équipés de zones de restauration, de boutiques à thème et d'espaces de détente, s'intégrant pleinement dans l'offre touristique estivale de l'émirat. Plusieurs d’entre eux intègrent des technologies de pointe, garantissant des expériences interactives et ludiques.

En dehors des parcs, l’émirat propose une vaste gamme d’activités nautiques telles que le jet-ski, le flyboard, la plongée, le wakeboard ou encore le paddle. Ce dynamisme confirme l’engagement de Dubaï en faveur des infrastructures de loisirs et du tourisme familial.

L’édition 2025 de la campagne #DubaiDestinations se poursuivra jusqu’au 31 juillet, invitant résidents et visiteurs à découvrir les multiples facettes estivales de la ville, entre escapades en intérieur, découvertes culturelles et aventures balnéaires.