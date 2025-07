Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures lance un projet stratégique pour développer la route Emirates

ABOU DHABI, 14 juillet 2025, (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures a annoncé le lancement d’un projet stratégique visant à développer et accroître la capacité de la route Emirates, dans le cadre d’un plan national global pour lutter contre la congestion routière.

Ce projet illustre l’engagement des Émirats arabes unis à bâtir une infrastructure intelligente, résiliente et durable, en soutien aux objectifs de croissance économique, à l’amélioration de la qualité de vie, et à l’optimisation du réseau routier fédéral.

Réalisé en coordination avec les autorités locales, le projet générera des effets concrets sur la fluidité du trafic, le transport des marchandises et la circulation des services à l’échelle nationale.

Le projet prévoit l’élargissement de la route Emirates de trois à cinq voies dans chaque direction, sur une distance de 25 kilomètres, depuis l’échangeur d’Al Badee à Charjah jusqu’à l’Émirat d’Umm Al Quwain. Cette extension portera la capacité de la route à environ 9 000 véhicules par heure, soit une augmentation de 65 %.

Elle comprendra également une mise à niveau complète de l’échangeur n°7, avec la construction de six ponts directionnels totalisant 12,6 kilomètres, pouvant accueillir 13 200 véhicules par heure. Des voies collectrices seront également aménagées de part et d’autre de la route Emirates sur une longueur de 3,4 kilomètres.

Le projet, d’un coût estimé à 750 millions AED (204 millions USD), doit débuter en septembre 2025 et s’étendra sur deux ans. Il vise à réguler le trafic et garantir les normes de sécurité les plus élevées pour les usagers. Il permettra de réduire jusqu’à 45 % le temps de trajet entre Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Charjah et Dubaï, dans les deux sens.

Cette initiative s’inscrit parmi les solutions majeures pour désengorger le trafic aux Émirats, en fluidifiant la circulation sur l’un des axes routiers fédéraux les plus fréquentés. Le projet est conçu selon les standards internationaux les plus exigeants en matière de conception et de réalisation d’infrastructures, assurant une efficacité maximale, une grande qualité et une sécurité accrue.

Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures, a souligné que ce projet s’inscrit dans les efforts continus du ministère pour développer des solutions durables et concrètes à la congestion, un enjeu mis en avant lors des Réunions Annuelles du Gouvernement des Émirats, où l’infrastructure routière a été reconnue comme levier essentiel du développement national.

« Ce projet représente une étape majeure vers la concrétisation de la vision des Émirats visant à établir un réseau routier intégré répondant aux besoins de la population et à la croissance économique. L’amélioration de l’efficacité routière et la modernisation des échangeurs stratégiques permettront de réduire les trajets quotidiens, d’accroître la satisfaction des usagers et de favoriser le développement durable », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Il reflète également l’engagement du pays à fournir des solutions innovantes pour améliorer le transport, réduire les émissions liées aux embouteillages, et rehausser les standards de vie. »

Pour sa part, l’ingénieur Hassan Al Mansouri, sous-secrétaire aux affaires des infrastructures et des transports au ministère, a indiqué que le projet sera mis en œuvre selon les normes internationales les plus strictes, en insistant sur la durabilité à long terme.

Il a rappelé que la route Emirates constitue l’un des principaux axes fédéraux relevant de la gestion du ministère.