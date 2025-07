Etihad Airways transporte 1,8 million de passagers en juin

ABOU DHABI, 14 juillet 2025 (WAM) – La compagnie aérienne Etihad Airways a publié ses dernières statistiques de trafic pour le mois de juin 2025, confirmant une dynamique de croissance soutenue et une forte demande de la part de ses passagers.

Au total, Etihad a transporté 1,8 million de passagers au cours du mois de juin, soit une augmentation de 16 % par rapport à la même période en 2024. Cette croissance continue témoigne de l’efficacité de la stratégie d’expansion de la compagnie et de sa position solide sur le marché régional et international.

Le taux d’occupation moyen a atteint 88 %, contre 86 % en juin 2024, illustrant la capacité d’Etihad à optimiser ses opérations tout en répondant à une demande en constante progression.

La flotte opérationnelle de la compagnie comprend désormais 101 appareils, soutenant l’élargissement de son réseau ainsi que l’amélioration continue de ses services.

Sur le premier semestre 2025, Etihad a accueilli 10,2 millions de voyageurs, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période l’an dernier. Le taux de remplissage moyen depuis le début de l’année s’élève à 87 %, un chiffre particulièrement élevé pour le secteur.

Antonoaldo Neves, directeur général d’Etihad Airways, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que notre trajectoire de croissance se poursuit avec vigueur. Les chiffres de juin confirment une hausse de 17 % du nombre de passagers sur le premier semestre, consolidant notre statut de compagnie aérienne à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient. »

Il a ajouté : « Plus de 10 millions de passagers ont voyagé avec nous depuis le début de l’année 2025, et notre total glissant sur douze mois avoisine désormais les 20 millions, signe de la confiance constante que nous accorde notre clientèle. »

En juin, Etihad a également poursuivi l’expansion de son réseau en lançant de nouvelles liaisons vers Prague et Varsovie, et en réactivant cinq routes estivales à destination de lieux touristiques prisés : Nice, Malaga, Mykonos, Santorin et Antalya.