Le Bureau des héros de la première ligne réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse émiratie

ABOU DHABI, 14 juillet 2025 (WAM) – À l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée chaque année le 15 juillet, le Bureau des héros de la première ligne (Frontline Heroes Office – FHO) a réaffirmé l’importance d’investir dans le potentiel des jeunes et de les doter de compétences essentielles et tournées vers l’avenir.

Dans une déclaration publiée à cette occasion, le Bureau a souligné que ces efforts constituent un pilier fondamental pour soutenir et renforcer les secteurs de première ligne, à travers divers domaines vitaux.

Le FHO a mis en avant le rôle clé joué par les jeunes héros de la première ligne, considérés comme l’un des fondements les plus solides de la société grâce à leur engagement, leur compétence et leur esprit de dévouement, notamment dans les secteurs de la santé, de l’action humanitaire et des services.

La jeunesse émiratie a démontré une implication exemplaire face aux défis, notamment en période de crise, incarnant les valeurs de l’engagement collectif, de l’esprit d’équipe et du patriotisme.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la vision de la sage direction des Émirats arabes unis, qui fait de l’autonomisation de la jeunesse une priorité stratégique nationale, convaincue de la nécessité de préparer une génération capable d’assumer des responsabilités et de contribuer activement à l’édification d’un avenir durable et sûr pour la nation.

La Journée mondiale des compétences des jeunes constitue une opportunité de mettre en lumière les efforts continus déployés pour renforcer les compétences de la jeunesse, tout en les inspirant à poursuivre leur excellence au service de la communauté et du pays, dans un cadre global de reconnaissance, d’encouragement et de soutien.