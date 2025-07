La RTA supervise les essais sur le terrain du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport en Chine

PÉKIN, le 14 juillet 2025 (WAM) – Une délégation technique de l’Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) a mené une série d’essais sur le terrain dans quatre villes chinoises dans le cadre de la 4e édition du « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2025 », doté d’une enveloppe de 3 millions de dollars. Les essais visaient à évaluer les performances techniques et opérationnelles des véhicules autonomes dans des environnements routiers réels.

Ahmed Hashem Bahrozyan, directeur général de l’Agence des transports publics à la RTA et président du comité d’organisation du Congrès mondial de Dubaï sur les transports autonomes, a indiqué : "La visite de l'équipe technique en Chine s’est articulée autour de quatre objectifs principaux :

1- Les tests ont permis de mesurer les performances techniques des véhicules participants dans des conditions réalistes, en conformité avec les critères du Challenge et les normes internationales de sécurité.

2- Les membres de la RTA ont pu apprécier les solutions de mobilité autonome proposées par chaque consortium, en examinant leurs capacités techniques sur place.

3- La délégation a visité les sièges, usines et centres de contrôle des entreprises participantes à Guangzhou, Xi’an, Guiyang et Suzhou, dans l’objectif de renforcer la compréhension mutuelle et d’explorer d’éventuels partenariats stratégiques avec Dubaï.

4- L’analyse des résultats des essais aidera à définir les futures phases du Challenge et à déterminer la maturité des technologies en vue d’un déploiement potentiel à Dubaï."

L’équipe technique, composée de neuf experts de la RTA, a mené les évaluations en collaboration avec un jury consultatif et avec l’appui de FEV Consulting, Arthur D. Little et d’autres spécialistes en transport autonome.

Cinq véhicules autonomes ont été testés, incluant un robotaxi, deux robobus, un robot maritime (Roboboat) et un véhicule logistique autonome. Les tests ont été menés à l’aide de méthodologies d’évaluation précises et d’outils de mesure de haute précision.

Trois catégories de tests ont été mises en place :

Tests statiques : Analyse de la couverture des capteurs, détection des angles morts, dispositifs de sécurité, et performance des applications mobiles.

Tests en trafic réel : Évaluation en circulation publique avec adaptation de la vitesse, gestion des ronds-points et des signaux.

Tests en environnement contrôlé : Simulation de scénarios spécifiques comme l’interaction avec les piétons, les arrêts intermittents et la commande à distance.

Parallèlement, la RTA organise les 24 et 25 septembre 2025 la 4e édition du Congrès mondial de Dubaï pour les transports autonomes sous le thème : « Redéfinir la mobilité : la voie vers l’autonomie », placé sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï.

Ce congrès international est le premier du genre au monde, réunissant des experts, décideurs, développeurs technologiques et universitaires spécialisés dans la mobilité autonome. Il soutient l’ambition stratégique de Dubaï de convertir 25 % de tous les trajets en déplacements autonomes d’ici 2030.