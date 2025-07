Meta investira des centaines de milliards de dollars pour développer une superintelligence artificielle, annonce Mark Zuckerberg

CALIFORNIE, 15 juillet 2025 (WAM) – Le géant technologique Meta Platforms a annoncé son intention d’investir des centaines de milliards de dollars dans des infrastructures informatiques afin de soutenir ses ambitions dans le domaine de la superintelligence artificielle, a déclaré lundi son fondateur et PDG, Mark Zuckerberg.

Dans une publication sur le réseau social Threads, Zuckerberg a affirmé que Meta s’apprêtait à bâtir l’une des équipes « les plus talentueuses et les plus pointues du secteur », tout en précisant que les revenus générés par ses activités actuelles lui donnaient les moyens financiers nécessaires pour concrétiser cette vision.

« Nous allons également investir des centaines de milliards de dollars dans la puissance de calcul pour construire une superintelligence », a-t-il affirmé.

La « superintelligence » désigne une forme hypothétique d’intelligence artificielle dépassant largement les capacités cognitives du cerveau humain.

Dans ce cadre, Zuckerberg a dévoilé des plans visant à créer d’immenses centres de données capables de soutenir cette évolution. L’un d’eux, baptisé « Prometheus », devrait être opérationnel dès 2026. Un second, nommé « Hyperion », pourrait à terme consommer jusqu’à 5 gigawatts d’électricité — soit l’équivalent de la consommation de plus de quatre millions de foyers américains, selon des experts.

Ces projets s’inscrivent dans la stratégie à long terme de Meta visant à positionner l’entreprise en chef de file de l’intelligence artificielle avancée à l’échelle mondiale.