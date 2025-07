Le week-end du Triathlon T100 de Dubaï s’ouvre aux triathlètes amateurs

DUBAÏ, 16 juillet 2025 (WAM) – Le Conseil des sports de Dubaï (DSC) a annoncé le retour de la deuxième édition du week-end du Triathlon T100 de Dubaï, qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2025, en collaboration avec l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO).

L’édition 2025 promet d’être « plus grande et plus ambitieuse », avec l’ouverture des inscriptions aux amateurs pour deux formats de course : la distance T100 (100 km – 2 km de natation, 80 km de cyclisme, 18 km de course à pied) et la distance Sprint (750 m de natation, 20 km de cyclisme, 5 km de course à pied).

Ahmed Al Khaja, Directeur général de l’établissement des festivals et du commerce de détail de Dubaï (DFRE), a souligné que cet événement reflète l’engagement de Dubaï à renforcer sa position mondiale dans le tourisme sportif, en phase avec les objectifs de l’Agenda économique Dubaï D33. Il a rappelé le succès notable de l’édition 2024, tout en exprimant sa confiance dans l’impact accru de l’édition 2025 sur la scène internationale et l’économie locale.

Eisa Sharif, Directeur des événements sportifs au Conseil des sports de Dubaï, a déclaré : « Pour 2025, nous collaborons étroitement avec la PTO afin d’élargir les trois catégories de course. Nous introduirons également une compétition pour les écoles ainsi qu’un relais d’entreprise, afin de renforcer l’implication communautaire et de promouvoir des modes de vie actifs et sains, en adéquation avec notre vision d'amélioration de la qualité de vie à Dubaï. »

Il a ajouté que le T100 avait réuni les meilleurs triathlètes mondiaux, dont des champions olympiques, et couronné les tout premiers champions du monde T100, Marten Van Riel (Belgique) et Taylor Knibb (États-Unis), auteurs de performances exceptionnelles.

Sam Renouf, Directeur général de la PTO, a indiqué : « Le Triathlon T100 de Dubaï 2024 a été un immense succès, s’imposant rapidement comme une étape incontournable du nouveau circuit mondial T100. Nous sommes ravis de tirer parti de cette dynamique en créant davantage d’opportunités pour les athlètes amateurs – et désormais aussi pour les équipes d’entreprises – afin de participer à cette grande fête du triathlon autour de l’hippodrome emblématique de Meydan. »

Le circuit mondial T100 2025 a déjà fait escale à Singapour, San Francisco et Vancouver. La prochaine étape aura lieu à Londres en août.