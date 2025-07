Le taux d’inflation au Royaume-Uni atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 2024

LONDRES, 16 juillet 2025 (WAM) – Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a enregistré une hausse inattendue, atteignant 3,6 % au mois de juin, soit son niveau le plus élevé depuis plus d’un an, selon les données officielles publiées mercredi.

Ce chiffre, communiqué par l’Office national des statistiques (ONS), marque le taux d’inflation le plus important depuis janvier 2024, rendant potentiellement plus délicate la décision de la Banque d’Angleterre quant à une éventuelle baisse de ses taux directeurs le mois prochain.

L’inflation britannique a connu une progression régulière depuis son creux de 1,7 % enregistré en septembre dernier, son niveau le plus bas en trois ans. En mai, la Banque d’Angleterre avait prévu un pic d’inflation à 3,7 % pour le mois de septembre 2025, soit presque le double de son objectif de 2 %.

Selon l’ONS, cette hausse récente est principalement imputable à l’augmentation des prix des carburants automobiles, des billets d’avion et des tarifs ferroviaires entre mai et juin.