Le Centre de gestion des matières dangereuses d'Abou Dhabi lance sa stratégie 2025–2027

ABOU DHABI, 16 juillet 2025 (WAM) – Le Centre de gestion des matières dangereuses d’Abou Dhabi (ADHMMC) a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de sa stratégie pour la période 2025–2027, une initiative stratégique qui s’aligne sur les directives du gouvernement d’Abou Dhabi et la vision clairvoyante de la direction émirienne.

Cette stratégie constitue une avancée majeure visant à renforcer le système de gestion des matières dangereuses dans l’émirat, en assurant une gouvernance efficace, des contrôles rigoureux à toutes les étapes de la manipulation de ces substances et une conformité totale aux réglementations établies. Elle repose sur des solutions innovantes, proactives et des technologies de pointe mises en œuvre en coopération avec les partenaires du centre, dans un environnement propice à l’investissement.

La stratégie s’articule autour de plusieurs objectifs fondamentaux, notamment : la gestion intégrée des matières dangereuses, le renforcement des capacités et de l’autonomisation, l’amélioration de la maturité institutionnelle et de l’état de préparation, le développement du cadre législatif et réglementaire encadrant ces activités.

Elle vise à mettre en place des lois et des politiques de soutien pour assurer une gouvernance efficace et une conformité rigoureuse dans toutes les phases de manipulation des matières dangereuses, depuis l’importation jusqu’à l’élimination finale.

Le centre fonde la mise en œuvre de sa stratégie sur des valeurs fondamentales telles que le professionnalisme, l’excellence, l’intégrité, l’intégration et la proactivité.

Le commandant en chef de la Police d’Abou Dhabi, Ahmed Saif bin Zaytoon Al Muhairi, a salué cette initiative : « Le lancement de la stratégie du centre est une étape cruciale dans le renforcement du système de gestion des matières dangereuses dans l’émirat. Il reflète la vision de notre direction de bâtir un environnement sûr, durable et attractif pour les investissements, consolidant ainsi le statut d’Abou Dhabi comme pôle mondial de durabilité et d’innovation. »

De son côté, Khalfan Abdulla Khalfan Almansoori, directeur général par intérim de l’ADHMMC, a déclaré : « Cette stratégie définit une feuille de route pour réaliser des progrès qualitatifs et globaux dans la gestion des matières dangereuses. Elle s’inscrit pleinement dans l’agenda national d’Abou Dhabi et ses plans de développement économique et social. »

Il a également souligné que le centre adoptera les technologies les plus avancées et mettra en place un système numérique intégré, comprenant des plateformes centralisées et des bases de données appuyées par des systèmes intelligents de surveillance et de traçabilité proactive.

Ces efforts s’inscrivent dans la démarche de transformation numérique de l’émirat, avec pour objectifs l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la performance des services publics et le renforcement du système général de sécurité publique.

Par ce lancement, le Centre réaffirme son engagement à se conformer aux meilleures pratiques internationales et son rôle central dans la promotion de la sécurité communautaire et de la durabilité environnementale, en cohérence avec la vision nationale ambitieuse tournée vers l’avenir.