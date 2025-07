Le Président des Émirats arabes unis entame une visite d’État en République de Turquie

ANKARA, le 16 juillet 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé aujourd’hui à Ankara pour une visite d’État, à l’invitation de Son Excellence Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie.

Le président est accompagné d’une délégation comprenant : Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller du Président des Émirats arabes unis ; Ali bin Hammad Al Shamsi, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale ; Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministre de l’Investissement ; Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministre d’État chargé des Affaires de la Défense ; Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État ; Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État ; Faisal Abdulaziz Al Bannai, conseiller du Président des Émirats pour les affaires de recherche stratégique et de technologies de pointe ; Dr Ahmed Mubarak Al Mazrouei, président du Bureau présidentiel pour les affaires stratégiques et président du Bureau exécutif d’Abou Dhabi ;

Sultan Al Mansoori, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères ; Saeed Thani Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République de Turquie ; Dr Abdulla Al Mandous, directeur général du Centre national de météorologie (NCM) ; Mohamed Alabbar, président du conseil d’administration de Eagle Hills ; ainsi qu’un certain nombre de hauts responsables.