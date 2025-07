La Banque centrale des Émirats impose une amende à une succursale bancaire étrangère

ABOU DHABI, le 16 juillet 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a annoncé avoir infligé une sanction financière de 600 000 dirhams à une succursale d'une banque étrangère opérant dans le pays, conformément à l’article 137 du Décret-loi fédéral n° 14 de 2018 relatif à la Banque centrale et à l’organisation des établissements et activités financiers, tel que modifié.

Cette décision découle des résultats des examens menés par la Banque centrale, lesquels ont révélé un manquement de la part de cette succursale aux règlements et normes en matière de conduite sur les marchés et de protection des consommateurs.

La CBUAE a réaffirmé que, dans le cadre de ses missions de supervision et de régulation, elle veille à ce que l’ensemble des banques et de leur personnel respectent scrupuleusement la législation en vigueur, ainsi que les règlements et standards adoptés par l’autorité monétaire nationale. Cette démarche vise à garantir la transparence, l’intégrité et la stabilité du secteur bancaire et du système financier des Émirats arabes unis.