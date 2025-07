ENEC et Framatome signent un accord de fourniture de combustible nucléaire pour la centrale de Barakah

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – La Société des Émirats pour l’énergie nucléaire (ENEC) a signé un accord avec Framatome portant sur la fourniture d’assemblages de combustible nucléaire et de services d’ingénierie pour la centrale nucléaire de Barakah, située aux Émirats arabes unis.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie à long terme d’ENEC visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en combustible, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays en garantissant une alimentation ininterrompue en électricité décarbonée, 24 heures sur 24, pour les entreprises, les industries et les foyers.

Aux termes de cet accord, Framatome fournira des assemblages complets de combustible nucléaire destinés à la centrale de Barakah. Forte de plusieurs décennies d’expérience dans la fabrication et l’innovation en matière de combustible nucléaire, l’entreprise constitue un partenaire stratégique qui contribuera à renforcer la résilience et la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement en combustible d’ENEC, tout en maintenant les normes d’excellence dans la production d’énergie nucléaire.

Mohamed Al Hammadi, directeur général et PDG d’ENEC, a déclaré : « Notre partenariat avec Framatome renforce notre stratégie de sécurisation et de fiabilisation de l’approvisionnement en combustible nucléaire. La diversification est essentielle pour garantir une fourniture d’électricité sûre, propre et fiable, soutenant ainsi la croissance durable de l’économie nationale. »

Il a souligné l’engagement d’ENEC à faire progresser les infrastructures et les capacités de la centrale de Barakah, avec l’ambition constante d’exceller dans l’industrie nucléaire.

Grégoire Ponchon, PDG de Framatome, a déclaré : « Nous sommes fiers de fournir notre combustible de pointe à ENEC, contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement tout en accompagnant les Émirats dans la réalisation de leurs objectifs en matière d’énergie propre. Cet accord témoigne de la qualité de nos technologies et de la fiabilité de nos équipes. »

Les assemblages de combustible seront fabriqués dans l’usine de Framatome aux États-Unis, certifiée par la Commission de réglementation nucléaire américaine (NRC), et ayant obtenu, pour la 18e année consécutive, la note la plus élevée dans le cadre du programme d’évaluation des performances des titulaires de licence (Licensee Performance Review - LPR).

Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la fabrication de combustibles pour les réacteurs de conception Combustion Engineering – comme ceux de Barakah – Framatome a déjà fourni plus de 6 000 assemblages de ce type.

La centrale de Barakah demeure la première centrale nucléaire multi-réacteurs de la région et représente une référence mondiale en matière de programmes nucléaires civils réussis. Réalisée en seulement huit ans, elle comprend quatre réacteurs APR-1400 et constitue aujourd’hui la principale source d’électricité propre de la région.

ENEC continue de rechercher des opportunités stratégiques pour soutenir la croissance du secteur nucléaire civil à l’échelle mondiale, tout en assurant la place centrale de Barakah dans le bouquet énergétique des Émirats arabes unis.