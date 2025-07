Le Comité d’Abou Dhabi pour la régulation du commerce des produits pétroliers se réunit pour renforcer la sécurité

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – Le Comité de régulation du commerce des produits pétroliers a tenu sa deuxième réunion de l’année 2025, sous la présidence de Dr. Saif Saeed Al Qubaisi, directeur général par intérim des affaires réglementaires au sein du Département de l’Énergie, en présence de représentants de 25 entités gouvernementales fédérales et locales.

Le comité a approuvé la mise en œuvre et le suivi de plusieurs recommandations clés, en conformité avec la législation en vigueur, notamment la loi fédérale n° (14) de 2017 et son règlement d’exécution émis par la résolution du Conseil des ministres n° (35) de 2019, ainsi que la loi n° (5) de 2023 régissant les activités de commerce des produits pétroliers dans l’Émirat d’Abou Dhabi.

Les discussions ont principalement porté sur le renforcement des mesures de sécurité et l’amélioration de l’efficacité des processus de surveillance, de stockage et d’inspection des produits pétroliers. Le comité a examiné une proposition visant à améliorer la qualité des rapports d’analyse des produits pétroliers grâce à l'utilisation de laboratoires fixes et mobiles garantissant la fiabilité des échantillons.

Par ailleurs, les participants ont évoqué l’évaluation des sites de stockage des bouteilles de gaz afin d’identifier des alternatives plus sûres en coordination avec les entités compétentes.

Le comité a également insisté sur l’importance de rationaliser le processus de délivrance des permis et de renforcer la coordination pour contrôler les produits non conformes à travers une plateforme nationale unifiée. Cette approche vise à promouvoir la conformité réglementaire et à protéger le marché local.