Pour sa première commémoration, le « Serment de l’Union » incarne le parcours des Émirats, de la fondation au leadership

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – À l’occasion du premier anniversaire de la Journée du « Serment de l’Union » célébrée le 18 juillet, les Émirats arabes unis ravivent le souvenir des moments historiques qui ont façonné la naissance de l’Union. Ce jour marque un tournant fondamental dans l’histoire nationale, rappelant le rêve nourri pendant des années par le père fondateur, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan et ses frères, les dirigeants des émirats, concrétisé par la signature de l’Acte d’Union et de la Constitution de l’État en 1971.

Cette journée nationale, instaurée sur directive de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, constitue un moment fort de renouvellement de l’engagement envers la patrie et de consolidation du développement global. Elle vise à sensibiliser les membres de la société à l’importance historique de ce jour fondateur, qui a inauguré la proclamation du nom officiel du pays, Émirats arabes unis, et le lancement d’une œuvre fédératrice remarquable.

Elle symbolise également la profondeur du lien entre passé et avenir, en honorant les sacrifices et la clairvoyance des bâtisseurs de la nation. Dans son premier discours officiel en tant que Président, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed déclarait :

« Aujourd’hui, notre patrie occupe la place qu’avait souhaitée Zayed parmi les nations : une position de force, de développement et de respect. »

Cette date constitue également une opportunité de célébrer les réalisations remarquables de l’État, fruit de la volonté des fondateurs, malgré les défis régionaux et géopolitiques complexes de l’époque. Le rêve était centré sur l’être humain, cœur de la vision de feu Cheikh Zayed, qui a guidé l’État vers la stabilité et la prospérité, érigeant le premier modèle de fédération arabe moderne.

Sous la présidence du regretté Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (2004–2022), l’État a poursuivi son chemin de développement, avec un accent fort sur l’éducation, l’autonomisation des citoyens et des réformes économiques et sociales de grande ampleur. Durant son mandat, les Émirats ont renforcé leur position de deuxième économie du monde arabe et sont devenus la première nation arabe et islamique à atteindre la planète Mars.

La vision stratégique de feu Cheikh Khalifa s’est traduite par des plans ambitieux tels que les Principes des 50, la Vision Émirats 2021, la stratégie nationale de l’intelligence artificielle, la stratégie spatiale 2030 ou encore l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Depuis 2022, sous la conduite de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le pays a enregistré des avancées dans tous les domaines – économique, social, politique et environnemental. Le développement durable est désormais une priorité, avec une transition résolue vers un modèle économique diversifié centré sur les secteurs non pétroliers tels que le tourisme, le commerce, la finance, l’industrie, la technologie et l’immobilier.

Le produit intérieur brut des Émirats est ainsi passé de 58,3 milliards AED en 1975 à 1 700 milliards AED en 2024, tandis que le commerce extérieur a bondi de 11,5 milliards AED à 5 230 milliards AED sur la même période. Rien que sur le premier trimestre 2025, le commerce extérieur non pétrolier a atteint 835 milliards AED, avec des exportations historiques de 177,3 milliards AED.

Dans cette dynamique, l’année 2025 a été proclamée « Année de la société » par Son Altesse le Président, soulignant la volonté de renforcer les liens familiaux, le tissu social et les valeurs de cohésion et de solidarité intergénérationnelle. À ce titre, 39 % du budget fédéral 2025, soit 27,9 milliards AED, ont été alloués au développement social.

Enfin, les Émirats arabes unis, fidèles à leur mission humaniste et à leur engagement pour la paix, continuent d’œuvrer activement sur la scène internationale. Depuis leur fondation, ils ont accordé plus de 368 milliards AED d’aides au développement et à l’humanitaire, venant en aide à plus d’un milliard de personnes dans le monde, réaffirmant leur rôle de partenaire majeur de la solidarité internationale et de champion du vivre-ensemble.