Douze institutions honorées pour leur engagement en faveur d’un environnement professionnel propice à la parentalité

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) — Les dirigeants de douze institutions locales et internationales ayant obtenu le label « Environnement de travail favorable aux parents » dans sa troisième édition ont exprimé leur profonde reconnaissance envers le soutien indéfectible de la direction éclairée des Émirats arabes unis à la famille et aux efforts visant à transformer les milieux professionnels en environnements valorisant le bien-être familial et l’autonomisation des parents salariés.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, avait récemment honoré les entités lauréates du label, dans le cadre de la troisième édition du programme lancé par l’Autorité de l’enfance de la petite enfance d’Abou Dhabi. Cette initiative reflète l’engagement constant de l’État à promouvoir des politiques avancées qui soutiennent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et assurent la stabilité de la cellule familiale ainsi que le bien-être des enfants.

Les responsables des institutions distinguées ont salué cette reconnaissance prestigieuse, qu’ils considèrent comme le reflet de la vision des Émirats en matière de valorisation du capital humain et de construction d’une société cohérente et durable reposant sur des environnements de travail souples, inclusifs et centrés sur les besoins parentaux.

Les institutions ayant obtenu les deux niveaux du label ont démontré un engagement concret en faveur de la famille, en intégrant ses valeurs au cœur de leur culture d’entreprise et en générant un impact sociétal positif au-delà du seul cadre professionnel.

Les lauréats du niveau supérieur du label – « Label Plus » – se sont distingués par leur conformité aux normes internationales, voire leur dépassement, illustrant leur excellence et leur innovation dans la création de milieux professionnels souples et inclusifs. Le niveau initial du label a quant à lui récompensé les entités ayant excédé les standards locaux en matière de soutien aux parents employés.

Parmi les déclarations :

Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et PDG du groupe ADNOC, a affirmé que cette distinction souligne l'engagement de l’entreprise à renforcer les liens sociaux et familiaux à travers des politiques soutenant le bien-être de ses employés et facilitant l’équilibre travail-vie personnelle.

Sultan Ahmed bin Sulayem, président de DP World, a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance, réaffirmant l’engagement du groupe à créer un environnement professionnel stimulant, soutenant le développement personnel et familial de ses 115 000 employés à travers le monde.

Dr. Afif Al Yafei, PDG de Taqa Transmission, a salué le label comme une consécration du modèle de flexibilité et des valeurs familiales intégrées dans la culture de l’entreprise.

Saif Rashid Al Nuaimi, PDG de la société Ethara, a mis en lumière les initiatives innovantes comme les congés parentaux prolongés et le télétravail estival pour renforcer l'inclusion et l’appartenance.

Mohammed Al Marzouqi, PDG de HSBC Émirats, a souligné que les politiques bancaires flexibles témoignent de leur vision humaine et tournée vers l’avenir.

Dr. Mohamed Al Zaabi, PDG de Miral, a insisté sur l’importance de créer des environnements professionnels durables favorables à l’épanouissement familial.

Dr. Georges-Pascal Haber, PDG du Cleveland Clinic Abu Dhabi, a rappelé que le bien-être et la réussite des employés passent par un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle.

Sonali Dhawan, PDG de Procter & Gamble Golfe, a indiqué que leurs politiques visent à aider les salariés à concilier performance et engagements familiaux.

Jad Haj, directeur général de Strategy& Middle East, a souligné que le soutien à la parentalité est un pilier de la culture d’entreprise, au service du bien-être global.

Marie Gokassian, directrice exécutive de Kraft Heinz Moyen-Orient et Afrique, a mis en avant leur approche flexible et humaine centrée sur la famille comme socle de leur identité.

Hicham Bouhlil, directeur général de SLB, a rappelé que la diversité, l’inclusion et l’innovation renforcent la résilience organisationnelle et communautaire.

Nouf Al Mazrouei, fondatrice du Centre de développement de l’enfant, a affirmé que le label valorise l’engagement du centre en faveur des familles, aussi bien parmi les bénéficiaires que les collaborateurs.

Cette reconnaissance témoigne de la volonté de l’État de faire des Émirats arabes unis un modèle de référence en matière d’environnement de travail familial et durable, conformément aux orientations de l’« Année de la communauté » 2025.