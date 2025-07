Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité avec l’Irak après l’incendie meurtrier d’un centre commercial à Al-Kout

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont exprimé leurs sincères condoléances et leur pleine solidarité avec la République d’Irak sœur, à la suite de l’incendie survenu dans un centre commercial de la ville d’Al-Kout, qui a causé la mort et des blessures de dizaines de personnes.

Dans une déclaration officielle, le ministère des Affaires étrangères a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple irakiens, tout en adressant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.