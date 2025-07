L’avenir des narratives mondiales et des médias au cœur du Sommet mondial des gouvernements

DUBAÏ, 17 juillet 2025 (WAM) – La Fondation du Sommet mondial des gouvernements a organisé une session de dialogue intitulée « Médias, géopolitique et avenir des narratives mondiales », afin de mettre en lumière le rôle croissant des médias dans la construction des perceptions collectives et dans la formation des narratives influençant les politiques publiques et l’opinion internationale. Cette session s’inscrit dans une dynamique de réflexion stratégique sur l’avenir du secteur médiatique à l’heure des bouleversements géopolitiques et technologiques.

La session a accueilli Pedro Vargas David, président du conseil d’administration d’Euronews et directeur général d’Alpac Capital, en présence de penseurs, dirigeants de médias et partenaires du Sommet issus des secteurs public et privé.

La session a souligné l’engagement du Sommet mondial des gouvernements à jouer un rôle de catalyseur intellectuel pour anticiper les grandes transformations de notre époque. Elle a abordé les interconnexions entre médias, société et technologie, tout en analysant les répercussions des mutations géopolitiques sur l’industrie de l’information.

Les participants ont débattu de l’évolution du discours médiatique, appelant à un passage d’une couverture focalisée sur les crises à des narratives portées sur le progrès, l’innovation et les solutions. Ils ont insisté sur la nécessité pour les institutions médiatiques de valoriser les exemples de réussite et les récits inspirants pour contribuer positivement à la transformation sociétale.

Mohammed Youssef Al Sharhan, directeur de la Fondation du Sommet mondial des gouvernements, a déclaré que les médias sont devenus aujourd’hui des partenaires stratégiques dans l’orientation des politiques et des imaginaires collectifs. Il a affirmé : « Dans un monde traversé par des mutations géopolitiques et technologiques rapides, un média conscient et responsable est indispensable pour produire des narratives équilibrées, porteuses d’espoir et de stabilité. »

Pedro Vargas David a pour sa part souligné le rôle crucial des médias dans la construction du débat public : « Les médias ne sont plus de simples relais d’information. Dans une époque marquée par la désinformation, ils deviennent les garants d’une vérité équilibrée et d’un progrès collectif. »

La session a également examiné l’expansion stratégique d’Euronews vers les régions d’Asie, du Golfe et d’Afrique, mettant en évidence l’importance d’un ancrage local fort sans renier l’identité éditoriale européenne de la chaîne.

Un échange approfondi s’est tenu autour de l’identité européenne et de la diversité culturelle, questionnant l’équilibre entre fidélité aux valeurs éditoriales et adaptation aux spécificités des nouvelles audiences.

Un autre volet a porté sur les défis posés par les algorithmes et l’intelligence artificielle dans la production de contenu, ainsi que sur la manière dont les médias peuvent concilier visibilité numérique et rigueur éditoriale.

La session s’est conclue par une réflexion sur le rôle des médias dans la mondialisation et la sauvegarde des identités locales. Les intervenants ont plaidé pour des contenus globaux sensibles aux réalités locales, capables de transmettre des narratives universelles sans compromettre la singularité culturelle.

L’événement a réuni un large éventail de participants issus de diverses institutions telles que l’Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique, les Chambres de commerce de Dubaï, Dubai Investments, G42, General Motors, Amazon Web Services, SAP, The National, Oracle, entre autres.