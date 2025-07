Emirates reprend officiellement ses vols vers Damas

DUBAÏ, 17 juillet 2025 (WAM) – Emirates a officiellement repris, hier, ses services aériens vers la capitale syrienne Damas, rétablissant ainsi la liaison de la plus grande compagnie aérienne internationale au monde avec plus de 150 destinations à travers les six continents.

Le vol inaugural EK913, transportant 286 passagers, a atterri à l’aéroport international de Damas à 14h30, où il a été accueilli par un salut traditionnel au canon à eau. À son arrivée, la délégation a été reçue par Son Excellence Hassan Ahmed Al Shehhi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Syrie, ainsi qu’un haut comité officiel syrien, composé de responsables de l’autorité générale de l’aviation civile syrienne et de l’aéroport de Damas.

À bord du vol figuraient Son Excellence Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, ministre des Sports et président du Conseil d'administration de l'Agence spatiale des Émirats, accompagné d’une délégation d’Emirates composée notamment d’Adel Al Redha, vice-président et directeur des opérations, du Cheikh Majid Al Mualla, vice-président principal des relations internationales, et d’autres hauts responsables. Étaient également présents des représentants de l’aviation civile des Émirats et des médias nationaux.

Adel Al Redha a déclaré : « Nous célébrons aujourd’hui la reprise de nos vols vers Damas, une liaison qui permettra de reconnecter la Syrie au reste du monde, tout en renforçant les liens familiaux, communautaires et économiques. » Il a souligné l’importance historique du marché syrien pour Emirates depuis le lancement des vols vers Damas en 1988, rappelant que la compagnie avait transporté plus de 2,1 millions de passagers avant la suspension des opérations en 2012.

De son côté, Alaa Sallal, directeur des relations publiques de l’autorité syrienne de l’aviation civile, a salué la coordination étroite entre les autorités syriennes et émiriennes ayant permis la reprise des vols, laquelle reflète la solidité des relations bilatérales et leur volonté commune de renforcer les liens fraternels et économiques.

Emirates commencera par opérer trois vols hebdomadaires entre Dubaï et Damas les lundis, mercredis et dimanches. Une quatrième rotation sera ajoutée dès le 2 août, puis un vol quotidien sera assuré à compter du 26 octobre 2025.

Les passagers d’Emirates au départ ou à destination de Damas bénéficieront également de la coopération en partage de code avec FlyDubai, leur offrant ainsi davantage de flexibilité et de choix.

La compagnie dessert actuellement 14 villes au Moyen-Orient et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, avec un total de 194 vols hebdomadaires.