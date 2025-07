Abdullah Al Hamed explore à Londres les perspectives de coopération médiatique et technologique Ask ChatGPT

LONDRES, 17 juillet 2025 (WAM) – Son Excellence Abdullah bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias et président du Conseil des médias des Émirats, a rencontré à Londres Son Excellence Michelle Donelan, ancienne ministre britannique chargée des sciences, de l’innovation et de la technologie.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de la tenue du Sommet « Bridge », prévu à Abou Dhabi en décembre prochain. Les deux parties ont examiné les perspectives de coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle et des médias, en soulignant l’importance d’établir des partenariats internationaux visant à renforcer les infrastructures médiatiques et à stimuler l’économie créative.

Son Excellence Abdullah Al Hamed a souligné que l’intelligence artificielle constitue un levier central dans la redéfinition du paysage médiatique, insistant sur la nécessité d’adopter des modèles d’IA qui équilibrent innovation et responsabilité, afin de renforcer la crédibilité et d’améliorer la qualité des contenus.

Il a également mis en lumière le rôle du Sommet Bridge dans la valorisation des usages de l’IA, notamment sous un angle éthique garantissant l’orientation de ces technologies au service des sociétés et des États. Il a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de conclure des partenariats dans les domaines technologiques et de l’innovation pour développer des outils médiatiques à même d’améliorer la qualité du contenu et les mécanismes de vérification de l’information.

Pour sa part, Son Excellence Michelle Donelan a salué le rôle de pionnier des Émirats arabes unis dans le soutien à l’innovation dans le secteur des médias, exprimant son enthousiasme à l’idée de participer au Sommet Bridge pour échanger des expertises dans les domaines de la communication et des technologies émergentes.