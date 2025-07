Les Émirats arabes unis participent à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Durban

DURBAN, 17 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis participent à la 3ᵉ réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20, organisée à Durban sous la présidence sud-africaine. La délégation émirienne est conduite par Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministre d'État chargé des affaires financières, et comprend des représentants du ministère des Finances et de la Banque centrale.

Les discussions ont porté sur les priorités 2025 du G20, incluant les perspectives macroéconomiques mondiales, la réforme fiscale internationale, le développement des infrastructures, la finance durable, et l’inclusion financière. Les Émirats ont activement contribué à l’élaboration du communiqué final à travers leur participation aux groupes de travail et aux réunions préparatoires.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini a souligné l’engagement des Émirats en faveur de la stabilité économique mondiale et du développement durable, en insistant sur l’importance de politiques macroéconomiques efficaces, du soutien aux marchés émergents et du renforcement de la coopération internationale.

Il a également salué les progrès réalisés en matière de réforme fiscale à travers le Plan d’action BEPS, et plaidé pour une plus grande implication du secteur privé dans les projets d’infrastructure, en particulier en Afrique.

La participation des Émirats à cette réunion s’inscrit dans le cadre de leur sixième contribution au processus du G20, qui culminera avec le Sommet des dirigeants prévu à la fin de l’année.