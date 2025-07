L’Institution nationale des droits de l’Homme renforce la sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques à Ajman

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – Dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir la sensibilisation aux droits de l’Homme et renforcer la culture de protection des droits des travailleurs domestiques, l’Institution nationale des droits de l’Homme (INDH) a organisé un atelier de sensibilisation à l’intention du personnel des centres de recrutement de travailleurs domestiques, en coopération avec le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MoHRE), au siège du ministère dans l’émirat d’Ajman.

L’atelier visait les employés des centres « Tadbeer », avec une présentation introductive assurée par Abdulazeez Al Obathani, chef de la section des organisations internationales et régionales à l’INDH, sur le rôle et le mandat de l’institution. La session a mis en lumière les droits des travailleurs domestiques aux Émirats arabes unis ainsi que les responsabilités des employeurs pour garantir le respect de ces droits conformément aux meilleures pratiques en vigueur.

Les participants ont fait preuve d’un fort engagement tout au long de la session, qui a donné lieu à des discussions constructives et des échanges visant à renforcer la conscience du personnel de Tadbeer quant à leur rôle essentiel dans la mise en place d’un environnement de travail équitable, sûr et respectueux de la dignité humaine. L’atelier a également offert une plateforme d’échange de points de vue et d’identification des défis rencontrés sur le terrain, conformément à l’engagement de l’INDH en faveur de la promotion d’une culture des droits de l’Homme dans l’ensemble de la société.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions et d’ateliers de sensibilisation menés par l’INDH dans divers émirats, dans le but de faire progresser la sensibilisation et de renforcer les capacités du personnel des centres concernés, en les guidant selon les principes d’équité, de responsabilité et de respect.