Le site d’Al Faya à Charjah inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : un jalon historique pour les Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – Son Excellence Cheikh Salem bin Khalid Al Qasimi, ministre de la Culture et président de la Commission nationale des Émirats arabes unis pour l’éducation, la culture et la science, a exprimé sa fierté après la décision unanime du Comité du patrimoine mondial, lors de sa 47ᵉ session à Paris, d’inscrire le site d’Al Faya, dans l’émirat de Charjah, sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il a salué un accomplissement historique qui consolide la position des Émirats sur la carte du patrimoine mondial, fruit d’une coopération active entre les institutions nationales du patrimoine, les instances de recherche scientifique et les acteurs culturels.

La Commission nationale des Émirats arabes unis pour l’éducation, la culture et la science, relevant du ministère de la Culture, ainsi que la délégation permanente auprès de l’UNESCO, ont collaboré étroitement avec les institutions patrimoniales nationales afin de promouvoir les ambitions des Émirats dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel à l’échelle internationale.

L’inscription du site d’Al Faya est le résultat de ces efforts concertés, notamment avec le soutien de l’Autorité d’archéologie de Charjah et du Bureau exécutif de Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, ambassadrice officielle du dossier de candidature.

Cheikh Salem Al Qasimi a souligné que cette reconnaissance illustre la vision stratégique des Émirats, plaçant le patrimoine au cœur de l’identité nationale et du dialogue culturel global. Il a également affirmé que le site d’Al Faya revêt une valeur universelle exceptionnelle, offrant un témoignage unique et continu de l’une des formes les plus anciennes d’occupation humaine dans les environnements désertiques.

Les découvertes archéologiques mettent en évidence l’importance du site comme zone d’établissement humain répété à travers les âges, favorisé par des conditions climatiques propices, la disponibilité en eau, en matières premières pour la fabrication d’outils et la protection naturelle offerte par les reliefs environnants.

Situé dans la région centrale de l’émirat de Charjah, Al Faya abrite la plus ancienne trace continue de présence humaine dans la péninsule arabique, remontant à plus de 210 000 ans. Il constitue ainsi une contribution scientifique majeure dans les domaines de l’archéologie et de l’anthropologie, offrant des preuves tangibles de l’adaptabilité humaine face aux défis climatiques et environnementaux.

Les Émirats arabes unis ont élaboré un plan de gestion complet du site d’Al Faya pour la période 2024–2030, aligné sur les standards de l’UNESCO en matière de sites du patrimoine mondial. Ce plan encadre les actions de conservation, la recherche scientifique, l’archéologie et l’accès éducatif des visiteurs, tout en assurant la préservation durable du site pour les générations futures.