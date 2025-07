Nahyan bin Mubarak inaugure le Festival des Rencontres mondiales 2025

DUBAÏ, 21 juillet 2025 (WAM) – Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, a inauguré le Festival des Rencontres mondiales 2025, un rassemblement international unique en son genre réunissant plus de 4 000 jeunes artistes et sportifs issus de plus de 50 pays, unis par leur passion pour la coopération, la créativité et la construction d’un avenir commun.

Organisé sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, président du Conseil des sports de Dubaï, le festival se tient du 20 au 27 juillet dans plusieurs lieux emblématiques de l’émirat, avec un programme riche comprenant compétitions sportives, spectacles artistiques, concerts, expositions et activités culturelles.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au Centre des congrès de Dubaï, en présence de figures internationales de renom, dont Son Altesse le Prince Rahim Aga Khan, Son Altesse le Prince Aly Muhammad Aga Khan et Son Altesse le Prince Amyn Aga Khan, ainsi que plus de 25 000 visiteurs venus du monde entier.

Dans son discours, Cheikh Nahyan bin Mubarak a salué la diversité des participants, mettant en lumière le rôle des Émirats arabes unis en tant que modèle de coexistence culturelle et de tolérance. Il a souligné que les Émirats, guidés par la vision de Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, et de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et souverain de Dubaï, ont toujours choisi la voie du dialogue, de la paix et du progrès.

« Ce festival incarne le pouvoir rassembleur du sport et des arts, en tant que vecteurs de compréhension, d’amitié et de respect mutuel », a-t-il déclaré. Il a également salué la communauté ismaélienne pour son rôle actif dans la promotion de la paix, du dialogue intercommunautaire et du développement durable, sous la direction de Son Altesse l’Aga Khan.

Le Prince Rahim Aga Khan a affirmé que le festival « n’est pas seulement une célébration des talents, mais une démonstration vivante des valeurs de solidarité qui unissent notre communauté mondiale ». Il a souligné l’importance pour les jeunes d’incarner des passerelles entre les cultures dans un monde interconnecté, mais fragile.

De son côté, H.E. Helal Saeed Almarri, directeur général de l’Autorité du Centre des congrès de Dubaï, a déclaré que l’organisation de cet événement s’inscrit dans la stratégie économique de l’émirat axée sur l’innovation, l’échange culturel et le développement des talents. Il a précisé que plus de 25 000 visiteurs sont attendus, et que toutes les installations sont prêtes à offrir une expérience mondiale à la hauteur des ambitions de cette manifestation.

Le festival célèbre la diversité culturelle de plus de 200 nationalités, en harmonie avec l’Année de la communauté 2025 aux Émirats arabes unis, en promouvant les valeurs d’inclusion, de durabilité et d’innovation.

Parmi les initiatives marquantes figure la campagne mondiale « Roots for Change », à travers laquelle les participants se sont engagés à planter un million d’arbres dans le monde entier, en soutien à l’objectif émirien de neutralité carbone d’ici 2030. L’événement est par ailleurs organisé dans des sites sans déchets et fait appel à des solutions de mobilité électrique, témoignant d’un fort engagement en faveur du développement durable.

Enfin, Malik Talib, président du Forum international des leaders ismaéliens (LIF), a souligné que ce festival est « bien plus qu’un simple événement : il constitue un modèle vivant de ce que peut accomplir la jeunesse lorsqu’elle s’unit autour de valeurs communes et d’un objectif partagé ».