Les Émirats arabes unis présentent leur vision du développement durable à l’horizon 2045 à l’ONU

DUBAÏ, 21 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont officiellement lancé, au siège des Nations Unies à New York, l’édition 2025 du Rapport 2045 sur les Objectifs de développement durable (ODD), en marge du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (HLPF), organisé par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.

La cérémonie de lancement, présidée par Abdulla Nasser Lootah, ministre adjoint aux Affaires du Cabinet pour la compétitivité et l’échange de connaissances, et président du Comité national pour les ODD, a réuni des représentants de haut niveau, dont la ministre de l’Information et des Technologies de l’information du Royaume d’Eswatini, Savanna Maziya, le vice-ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Victor Verdon, la directrice exécutive d’ONU Femmes, Seema Bahouth, ainsi que d’autres diplomates et responsables onusiens. Le discours d’ouverture a été prononcé par l’ambassadeur Mohamed Abushahab, représentant permanent des Émirats arabes unis auprès des Nations Unies.

Le rapport, intitulé « Envisioning 2045: Comprehensive Pathways towards Sustainable Development », a été élaboré par le Comité national des ODD. Il repose sur les résultats des sessions ministérielles du Sommet mondial des gouvernements 2025 (WGS), les recommandations de la table ronde de haut niveau tenue lors de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi 2025, ainsi que les conclusions de l’Enquête mondiale 2045 sur les ODD menée dans 55 pays.

Le document détermine cinq priorités fondamentales : Redéfinir les ODD pour 2045 ; Anticiper les mutations économiques et sociales ;

Renforcer la coopération internationale à haut niveau ; Accélérer la transition vers une nouvelle phase du développement mondial ;

Instaurer un engagement international commun envers un programme de développement futur.

Le rapport appelle à une transformation proactive, novatrice et adaptable des objectifs mondiaux actuels vers un cadre prêt pour l’avenir. Il recommande d’intégrer la prospective dans les politiques publiques, de mobiliser le secteur privé autour des technologies durables (IA, économie circulaire, innovation responsable) et d’encourager les organisations internationales à tirer les leçons des ODD actuels pour bâtir des modèles inclusifs et résilients.

Le rapport souligne également la nécessité d’impliquer activement les communautés, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables, dans l’élaboration du programme de développement de demain. Il met en lumière les initiatives telles que « SDGs in Action », lancée à Dubaï en 2016, qui ont contribué à catalyser le dialogue et la coopération internationale autour des ODD.

Le lancement du rapport au HLPF reflète l'engagement stratégique des Émirats arabes unis à accélérer les progrès sur les ODD, notamment sur cinq objectifs prioritaires pour 2025 : ODD 3 (santé), ODD 5 (égalité des sexes), ODD 8 (croissance durable), ODD 14 (océans) et ODD 17 (partenariats). Ces efforts s’articulent autour de trois piliers clés : innovation, partenariats et vision stratégique.

Abdulla Nasser Lootah a qualifié ce rapport d’« étape décisive » dans la définition des vingt prochaines années de développement durable mondial. Il a souligné l’importance d’un cadre coopératif, ancré dans les données, les résultats de terrain et une approche anticipative.

Il a déclaré : « Ce rapport illustre la vision des Émirats arabes unis : anticiper les défis, bâtir des partenariats solides et proposer des solutions innovantes fondées sur les preuves. » Il a également noté que, bien que les discussions officielles sur l’après-2030 ne débutent qu’en 2027, les Émirats travaillent depuis 2023 avec plus de 170 leaders internationaux pour façonner cette vision d’avenir, à travers des plateformes telles que le Forum SDGs in Action du WGS.

Résultats de l’Enquête mondiale 2045 sur les ODD :

94,7 % des répondants souhaitent élargir la définition de la notion de progrès au-delà des indicateurs économiques traditionnels.

85,4 % estiment que l’implication des citoyens dans les politiques accroît leur engagement.

70 % soutiennent une approche intersectorielle du développement durable.

67,8 % souhaitent des objectifs flexibles, adaptés aux contextes locaux.

64,9 % pensent que l’IA et la numérisation auront plus d’impact que les politiques classiques.

À propos du HLPF :

Créé en 2012, le Forum politique de haut niveau est la principale plateforme onusienne pour l’évaluation et l’accélération des progrès en matière d’ODD. Il permet aux États membres de présenter leurs avancées et stratégies pour atteindre les cibles de l’Agenda 2030.