Le Programme Cheikh Zayed de réintroduction des faucons a relâché un total de 2 355 faucons dans la nature./

ABOU DHABI, 21 juillet 2025 (WAM) – Le Programme Cheikh Zayed de réintroduction des faucons a entamé sa quatrième décennie d’existence, avec la réintroduction de 81 faucons dans la nature en mai 2025 en République du Kazakhstan.

Cette dernière opération porte à 2 355 le nombre total de faucons SaKer et faucons pèlerins relâchés depuis le lancement du programme en 1995.

L’initiative vise à renforcer les populations de faucons et à les protéger face à plusieurs menaces qui pèsent sur leur survie : expansion des activités humaines, dégradation des habitats naturels, pratiques de reproduction non durables et changement climatique.

Pour la neuvième année consécutive, 53 faucons pèlerins et 28 faucons sacres ont été relâchés sur le territoire kazakh, dans un environnement naturel qui s’étend à travers le Kazakhstan, la Russie, la Chine, la Mongolie et plusieurs pays voisins. Cette région se caractérise par des chaînes montagneuses et de vastes plaines riches en proies, idéales pour ces espèces migratrices.

Avant leur remise en liberté, tous les faucons ont fait l’objet d’examens vétérinaires rigoureux, d’un entraînement intensif, et ont été munis de bagues d’identification et de puces électroniques implantées. Dix faucons – cinq de chaque espèce – ont également été équipés de balises satellites solaires permettant de suivre leur survie, leurs déplacements et leurs routes migratoires. Ces données soutiendront l’amélioration continue des techniques de réhabilitation et de relâcher.

Mohammed Ahmed Al Bowardi, vice-président du conseil d’administration de l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD) et vice-président du Fonds international pour la conservation de l’houbara, a exprimé sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du Souverain dans la région d’Al Dhafra et président de l’EAD, pour son parrainage et son soutien constant au programme.

Il a souligné que ce programme est devenu l’un des principaux modèles mondiaux de restauration des espèces menacées, prolongeant l’héritage du Père fondateur des Émirats arabes unis, et affirmant le rôle d’Abou Dhabi et des Émirats dans la protection de la biodiversité et la conservation de la nature, piliers essentiels du bien-être de l’environnement et des sociétés humaines.

Al Bowardi a salué les partenariats stratégiques ayant contribué au succès du programme, notamment avec le ministère de l’Économie et du Changement climatique, le Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation des rapaces, le Fonds international pour la conservation de l’houbara et l’Hôpital des faucons d’Abou Dhabi.

Il a également remercié le Bureau du vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales, ainsi que l’Ambassade des Émirats arabes unis au Kazakhstan, pour leur appui, et a exprimé sa reconnaissance envers la Commission des forêts et de la faune sauvage du ministère kazakh de l’Agriculture, pour leur coopération dans la mise en œuvre conjointe de cette initiative.