La Banque africaine de développement accorde 100 millions d’euros au Maroc pour une agriculture solidaire et inclusive

RABAT, 21 juillet 2025 (WAM) – Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 100 millions d’euros destiné à soutenir le programme marocain d’agriculture solidaire et inclusive, axé sur l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Ce projet vise à créer des opportunités économiques durables pour les femmes et les jeunes, à renforcer la sécurité alimentaire et à accroître la résilience de l’agriculture familiale face aux effets du changement climatique. Il encouragera l’entrepreneuriat grâce à des mécanismes de financement adaptés, des incitations ciblées et un appui renforcé aux systèmes techniques et financiers existants.

Le programme prévoit également le déploiement de nouvelles infrastructures de production agricole et de services, favorisant l’ancrage des femmes dans les chaînes de valeur locales, le renforcement de leurs compétences et l’amélioration de leur productivité. Ces actions contribueront à l’émergence d’un entrepreneuriat féminin dans les domaines de l’agriculture, de l’agrotransformation et des technologies numériques. Il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour l’emploi rural et l’entrepreneuriat des jeunes.

« Les femmes qui ont l’ambition de réussir dans l’agriculture sont notre priorité », a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau-pays de la BAD au Maroc. « À travers cette nouvelle opération, nous les accompagnerons étape par étape dans la construction d’une agriculture moderne, inclusive et résiliente, capable de révéler tout le potentiel de celles et ceux qui aspirent à innover et à créer de la valeur et de l’emploi sur leurs territoires. »

Aligné sur les priorités du Royaume, ce programme soutiendra la mise en œuvre de la Stratégie Génération Verte 2020-2030, du Programme national d’agriculture solidaire et du Programme national pour l’entrepreneuriat des jeunes.

Depuis plus de 50 ans, la Banque africaine de développement a investi près de 15 milliards d’euros au Maroc à travers plus de 150 projets à fort impact dans des secteurs stratégiques tels que les transports, l’eau, l’énergie, l’agriculture, la protection sociale, la gouvernance et la finance.