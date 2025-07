Une importante réserve de pétrole et de gaz découverte au large des côtes polonaises de la Baltique/

VARSOVIE, 22 juillet 2025 (WAM) – La société canadienne Central European Petroleum (CEP) a annoncé lundi une importante découverte de pétrole au large des côtes polonaises de la mer Baltique.

Selon les résultats des forages d’essai, les réserves récupérables en pétrole brut et gaz naturel sont estimées à 200 millions de barils équivalent pétrole, a précisé l’entreprise.

Le gisement offshore de Wolin Est se situe à environ 6 kilomètres de la ville portuaire de Świnoujście, dans l’extrême nord-ouest de la Pologne, à proximité de la frontière allemande.

La société a indiqué que ce site représente « le plus grand gisement conventionnel d’hydrocarbures jamais découvert en Pologne », et « l’une des plus grandes découvertes de pétrole conventionnel en Europe au cours de la dernière décennie ».

L’exploitation du gisement pourrait débuter d’ici trois à quatre ans, selon les prévisions de CEP. Le site pourrait répondre à 4 % à 5 % de la demande annuelle en pétrole de la Pologne pendant plusieurs années.