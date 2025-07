Les Chambres de commerce de Dubaï organiseront le Dubai Business Forum – USA à New York en novembre prochain

DUBAÏ, 22 juillet 2025 (WAM) – Les Chambres de commerce de Dubaï ont annoncé que la quatrième édition internationale du Dubai Business Forum se tiendra à New York le 12 novembre prochain. Cette initiative vise à présenter à la communauté économique américaine les opportunités variées offertes par l’Agenda économique de Dubaï D33.

Le Dubai Business Forum – USA a pour objectif de stimuler les flux de capitaux et les investissements stratégiques des États-Unis vers Dubaï, tout en mettant en avant les fondamentaux économiques solides de l’émirat et ses atouts compétitifs, tels qu’une infrastructure de pointe, une législation favorable aux affaires et un environnement fondé sur l’innovation.

Positionné comme une plateforme de dialogue de haut niveau, l’événement réunira des chefs d’entreprise et décideurs de premier plan pour explorer les priorités économiques communes et les perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques. Les sessions permettront de partager des analyses sur les tendances actuelles et à venir du commerce mondial, tout en identifiant de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

Ce forum s’inscrit dans les efforts constants des Chambres de commerce de Dubaï pour étendre leur réseau mondial et renforcer le statut de Dubaï en tant que destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Des discussions approfondies porteront sur la manière dont les entreprises et investisseurs américains peuvent tirer parti du cadre économique dynamique de Dubaï et explorer des pistes de co-entreprises et d’investissements croisés.

Mohammad Ali Rashed Lootah, président-directeur général des Chambres de commerce de Dubaï, a déclaré : « Dubaï continue de consolider sa position de modèle mondial en matière de développement économique et de partenariats stratégiques. En organisant le Dubai Business Forum – USA à New York, nous visons à renforcer les relations commerciales et d’investissement bilatérales, tout en ouvrant la voie à de nouvelles formes de coopération mutuellement bénéfiques. »

Le choix de New York comme ville hôte repose sur son statut de place financière et commerciale mondiale, en parfaite adéquation avec la portée stratégique de l’événement. Le forum réunira les parties prenantes clés de Dubaï et des États-Unis pour explorer les synergies potentielles, tout en mettant en lumière l’écosystème commercial dynamique de Dubaï, qui soutient l’expansion internationale des entreprises américaines.

Cette rencontre marquera la quatrième édition internationale du Dubai Business Forum, après des éditions organisées à Pékin, Londres et Hambourg.

À travers ce forum, les Chambres de commerce de Dubaï ambitionnent de renforcer les partenariats économiques stratégiques, de favoriser le commerce transfrontalier, d’ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement à l’échelle locale et mondiale, et d’accélérer la croissance des entreprises entre Dubaï et les grands marchés internationaux.