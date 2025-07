Jakarta accueille une conférence internationale sur la fraternité humaine organisée par les Émirats arabes unis et l’Indonésie

ABOU DHABI, 22 juillet 2025 (WAM) – Le Comité supérieur pour la fraternité humaine (HCHF), dont le siège est à Abou Dhabi, organise en collaboration avec l’Université islamique internationale d’Indonésie (IIIU) une conférence internationale sur la fraternité humaine les 29 et 30 juillet à Jakarta.

Intitulée « Faire progresser la fraternité humaine face aux incertitudes mondiales : vers une civilisation plus pacifique et prospère », cette conférence marque une étape majeure dans la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en septembre 2024 entre les deux institutions.

L’événement inaugurera également l’Institut indonésien pour la fraternité humaine, un centre spécialisé au sein de l’IIIU, dédié à la promotion du dialogue global, du respect mutuel et de la coopération entre les différentes communautés à travers le monde.

La conférence rassemblera des représentants gouvernementaux, chefs religieux, universitaires, militants et membres de la société civile, qui aborderont les défis mondiaux urgents et proposeront des stratégies concrètes pour renforcer la fraternité humaine et réduire les fractures dans un monde de plus en plus polarisé.

Les travaux porteront sur quatre axes principaux : la fraternité transfrontalière, les droits et la justice sociale, le rôle des médias dans le rapprochement des peuples, le changement climatique et la justice environnementale.

« À travers cette conférence, l’IIIU et le Comité supérieur pour la fraternité humaine réaffirment leur engagement commun à faire de la fraternité une réalité vécue par tous », a déclaré le professeur Jamhari, recteur de l’IIIU.

« Cet événement constitue un appel pressant à l’unité et à la coopération pour bâtir une société mondiale plus inclusive et plus juste. »

La notion de fraternité humaine repose sur le Document d’Abou Dhabi signé en 2019 par Sa Sainteté le pape François et Son Éminence le professeur Dr Ahmed Al-Tayeb, grand imam d’Al-Azhar, soulignant les liens universels et les responsabilités partagées entre les êtres humains.

Cette conférence internationale illustre les efforts conjoints du HCHF et de l’IIIU pour faire de la fraternité humaine un levier central de paix, de coopération et de prospérité à l’échelle mondiale.