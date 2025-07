Le Middle East Institute décerne à Sultan Al Jaber le Prix du leadership mondial d’exception pour 2026

WASHINGTON, 22 juillet 2025 (WAM) – Le Middle East Institute (MEI) a annoncé l’attribution du Prix du leadership mondial d’exception pour l’année 2026 à Son Excellence le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général et PDG du groupe ADNOC.

La distinction sera remise à Son Excellence lors du 78e gala annuel du MEI, qui se tiendra en mars 2026 à Washington, en présence de hauts responsables du gouvernement américain, de diplomates, de dirigeants du secteur privé et de membres influents de la communauté politique internationale.

Le Middle East Institute a souligné que le choix du Dr Al Jaber s’inscrit dans la reconnaissance de ses efforts remarquables dans la mise en œuvre de la vision des Émirats arabes unis dans les domaines de l’énergie, des technologies, du développement économique et social, ainsi que dans le renforcement de la coopération internationale et l’investissement dans les jeunes talents et futurs leaders.

Le MEI a salué les contributions majeures du Dr Al Jaber, notamment son plaidoyer en faveur d’une approche réaliste, inclusive et pragmatique du secteur énergétique mondial, face à la croissance rapide de la demande — en particulier dans les marchés émergents et les infrastructures d’intelligence artificielle —, ainsi que sa promotion de normes rigoureuses de gouvernance, essentielles à la croissance durable et à la réduction des risques.

À cette occasion, le Dr Sultan Al Jaber a déclaré : « Cette distinction revient en premier lieu à la vision, au soutien et aux orientations de notre sage direction. Je suis honoré d’accepter ce prix au nom de tous mes collègues, avec lesquels je travaille chaque jour. »

Il a également salué le rôle du Middle East Institute depuis 1946 dans la promotion de la connaissance et du dialogue entre les États-Unis et le Moyen-Orient, soulignant l’importance de cette reconnaissance émanant d’une institution aussi respectée.

Son Excellence a réaffirmé sa conviction que l’énergie représente la clé de la solution, et non le problème, insistant sur la nécessité de politiques favorisant la croissance, l’investissement et la diversification des sources d’énergie, tout en tirer profit des synergies entre le secteur énergétique et celui de l’intelligence artificielle.

De son côté, Stuart Jones, président du Middle East Institute et ancien ambassadeur, a salué le rôle de premier plan du Dr Al Jaber dans la transformation industrielle et le développement économique diversifié des Émirats, soulignant son leadership audacieux, visionnaire et pragmatique à la tête du groupe ADNOC et dans ses fonctions ministérielles.

Outre ses responsabilités gouvernementales et institutionnelles, Son Excellence supervise également plusieurs entités spécialisées dans les technologies émergentes et les opportunités économiques, avec une longue expérience dans la conciliation entre sécurité énergétique mondiale et action climatique ambitieuse.

Parmi les nombreuses distinctions reçues, le Dr Al Jaber a été décoré en 2024 du « Wissam Al-Ittihad » par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État. Il est également lauréat du Prix des Champions de la Terre des Nations Unies, du CBE britannique remis par la reine Elizabeth II, et a obtenu en 2024 le Leadership Award de la Semaine CERAWeek de l’énergie pour son rôle dans la mobilisation d’un consensus mondial en faveur d’un avenir énergétique durable.

Les critères retenus pour ce prix incluent sa vision axée sur la gouvernance moderne, le développement des talents, la formation des futurs leaders, et l’intégration des tendances mondiales, notamment la convergence entre l’énergie et l’intelligence artificielle.