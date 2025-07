Abou Dhabi en tête des efforts mondiaux pour la préservation de la vie marine lors d’un forum de l'ONU à New York

ABOU DHABI, le 22 juillet 2025, (WAM) – L’émirat d’Abou Dhabi a réaffirmé son rôle moteur dans la préservation de l’environnement marin et la promotion de la durabilité à l’échelle mondiale, à travers la participation active de l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD), au sein de la délégation des Émirats arabes unis au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui s’est tenu au siège des Nations Unies à New York, du 14 au 23 juillet.

Agissant en coordination avec le Bureau de l’échange des connaissances gouvernementales et le Secrétariat des Objectifs de développement durable (ODD), la secrétaire générale de l’EAD, Dre Sheikha Salem Al Dhaheri, également vice-présidente du Conseil mondial sur l’ODD 14 (Vie aquatique), a pris part à plusieurs sessions de haut niveau consacrées à l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, en mettant particulièrement l’accent sur la conservation des océans.

Lors de la session plénière dédiée à l’ODD 14, la Dre Al Dhaheri a souligné l’engagement scientifique et politique des Émirats arabes unis en faveur de la biodiversité marine. Elle a présenté les actions concrètes menées par Abou Dhabi, telles que la réhabilitation des écosystèmes de carbone bleu – notamment les forêts de mangroves et les herbiers marins – et le lancement d’une initiative mondiale de plantation de 4 millions de colonies coralliennes d’ici 2030.

Par ailleurs, elle a mis en lumière l’utilisation pionnière de technologies comme l’analyse de l’ADN environnemental et l’intelligence artificielle dans la surveillance de la biodiversité, contribuant à la protection de plus de 7 900 tortues marines et du deuxième plus grand troupeau de dugongs au monde.

La Dre Al Dhaheri a également présidé une table ronde ministérielle sur les solutions à fort impact, où elle a rappelé l’importance des partenariats mondiaux pour élargir les initiatives réussies en matière de conservation marine. Elle a affirmé que « restaurer nos océans nécessite non seulement de la science et du financement, mais aussi une volonté politique audacieuse ».

Elle a par ailleurs dirigé une session dans le cadre de la retraite mondiale du Programme d’échange des connaissances gouvernementales des Émirats, consacrée à l’environnement durable, et réunissant des représentants de haut niveau des Nations Unies, du monde académique et de plusieurs États partenaires.

Le forum a également été l’occasion de lancer le rapport « Objectifs de développement durable 2045 », présenté par Abdullah Nasser Lootah, secrétaire général adjoint du Cabinet, affirmant la volonté des Émirats arabes unis d’anticiper l’après-2030 dans la continuité du Pacte pour l’avenir de l’ONU.

En parallèle du forum, la Dre Al Dhaheri a participé à des rencontres bilatérales avec des agences telles que la FAO et les autorités environnementales de la ville de New York, abordant des sujets liés à la sécurité alimentaire, à la biodiversité et à la résilience urbaine.

Enfin, la participation de l’EAD à ce forum international s’inscrit dans la préparation du Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui se tiendra à Abou Dhabi en octobre prochain, renforçant le positionnement de l’émirat comme centre d’excellence en prospective environnementale et en diplomatie climatique.