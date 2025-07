Space42 décroche un financement de 695,5 millions USD pour développer ses satellites géostationnaires de nouvelle génération

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Space42 a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de financement soutenu par une agence de crédit à l’exportation (ECA), d’un montant de 695,5 millions de dollars américains, destiné à soutenir le développement de ses satellites géostationnaires de nouvelle génération, Al Yah 4 et Al Yah 5.

Cette facilité de financement marque une étape stratégique dans l’ambition de Space42 de consolider ses capacités critiques de connectivité multi-orbite.

Le financement, structuré par Crédit Agricole CIB, Santander CIB, Société Générale et Natixis, et garanti par Bpifrance Assurance Export, témoigne de l’attrait continu de l’entreprise auprès des grandes banques internationales. Il permettra de financer le lancement des deux satellites prévu respectivement pour 2027 et 2028.

Cette facilité offre à Space42 un financement à long terme avantageux, parfaitement aligné sur le calendrier de développement des satellites, tout en renforçant la position de liquidité de l’entreprise pour soutenir ses initiatives de croissance à venir.

Andrew Cole, directeur financier de Space42, a déclaré : « Le programme Al Yah 4 et Al Yah 5 repose sur un contrat gouvernemental d’une durée de 17 ans et d’une valeur de 5,1 milliards de dollars qui débutera en 2026. Il renforce notre engagement à devenir un leader de confiance en matière de connectivité sécurisée en proposant des solutions critiques de connectivité multi-chemins. Ce pilier stratégique vise à renforcer les capacités de communication sécurisées dans les domaines de la défense et des services civils grâce à des réseaux satellites multi-orbite assurant une connectivité ininterrompue pour les applications essentielles. »

Les satellites Al Yah 4 et Al Yah 5 seront dotés d’une architecture entièrement définie par logiciel, avec des charges utiles reconfigurables en orbite. Cette technologie de pointe permettra une optimisation en temps réel de la couverture, de la bande passante et de l’allocation de fréquences pour répondre aux besoins opérationnels évolutifs à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Les nouveaux satellites viendront compléter, puis remplacer progressivement Al Yah 1 et Al Yah 2, lancés respectivement en 2011 et 2012.