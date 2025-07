Etihad Airways vise 21,5 millions de passagers en 2025 avec une flotte portée à 120 avions

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Antonoaldo Neves, Directeur général d’Etihad Airways, a annoncé les ambitions de la compagnie pour l’année 2025, visant à transporter environ 21,5 millions de passagers d’ici la fin de l’année, soit plus du double du chiffre enregistré en 2022.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), Neves a précisé que cette croissance est soutenue par un important plan d’expansion de la flotte, avec la livraison attendue de 18 nouveaux appareils d’ici la fin de l’année. Deux avions ont déjà rejoint la flotte, tandis que 16 autres sont attendus dans les prochains mois, permettant à Etihad d’atteindre entre 115 et 120 appareils d’ici décembre.

Après avoir transporté plus de 10 millions de passagers au premier semestre, la compagnie est en bonne voie pour réaliser ses objectifs annuels. Neves a rappelé que la compagnie avait atteint son seuil de rentabilité en 2022, enregistré une marge bénéficiaire de 3 % en 2023, portée à 6 % l’année suivante, avec une prévision de 7 à 8 % pour 2025.

Il a souligné que cette performance s’inscrit dans une stratégie de croissance maîtrisée, autofinancée par les flux de trésorerie internes, assurant ainsi une viabilité financière durable.

Concernant le réseau mondial d’Etihad, proche des 100 destinations, le PDG a expliqué que la stratégie ne repose pas uniquement sur l’ouverture de nouvelles liaisons, mais aussi sur l’augmentation des fréquences existantes. Ainsi, les vols vers Francfort et Barcelone sont désormais biquotidiens, et Bangkok est desservie jusqu’à cinq fois par jour en haute saison.

Deux tiers de cette capacité accrue sont attribués à des destinations existantes, démontrant la volonté d’Etihad de consolider sa position sur les marchés clés. Atlanta est passée de cinq vols hebdomadaires à un vol quotidien, tandis que New York bénéficie désormais de deux vols quotidiens.

Etihad ambitionne de renforcer sa présence dans les marchés régionaux situés dans un rayon de quatre heures de vol, notamment en Inde, au Pakistan et au Moyen-Orient. La compagnie opère actuellement quatre vols quotidiens vers des villes stratégiques telles que Colombo, Riyad, Djeddah, Bombay et Mascate, et vise à assurer au moins deux vols quotidiens vers toutes ses destinations en Asie du Sud-Est, en Europe et sur la côte Est des États-Unis.

Dans le cadre de cette montée en gamme, Etihad prendra cette semaine livraison à Hambourg de son premier A321 Long Range, le premier avion monocouloir de sa flotte doté d’une cabine Première classe avec sièges entièrement inclinables, qualifiés par Neves comme « la meilleure expérience de voyage au monde sur un monocouloir ».

Il a également affirmé que l’Aéroport international Zayed dispose des capacités nécessaires pour accompagner cette croissance. L’objectif à l’horizon 2030 est d’exploiter environ 200 avions et de transporter entre 38 et 39 millions de passagers, doublant ainsi la taille actuelle de la compagnie en cinq ans.

Louant le dynamisme d’Abou Dhabi, Neves a évoqué une croissance démographique annuelle de 7 %, largement supérieure à la moyenne mondiale, alimentant une forte demande en matière de transport et de services. Les événements internationaux, ainsi que l’essor du tourisme et de la culture dans la capitale, contribuent également à accroître le trafic aérien.

En réponse à une question sur les retards de livraison des avions, Neves a indiqué qu’Etihad avait anticipé ces défis, en optant pour l’intégration accélérée d’appareils en leasing et le retour en service de sept A380.

Il a conclu en affirmant qu’Etihad est désormais plus agile, mieux préparée à faire face à l’évolution du marché, et déterminée à offrir une expérience de voyage exceptionnelle, alliant flexibilité et expansion stratégique intelligente.