Le Conseil des médias des Émirats passe en revue ses performances du premier semestre 2025

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et président du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a réaffirmé l’engagement du pays à consolider sa position en tant que hub mondial de la production médiatique, soulignant que l’expansion des partenariats internationaux dans ce secteur demeure une priorité nationale pour la prochaine phase.

Il a indiqué que, conformément aux directives des dirigeants du pays, le Conseil des médias œuvre à la mise en place de politiques et de réglementations flexibles renforçant la compétitivité régionale et mondiale des Émirats.

Cette orientation contribue à faire de l’économie créative un pilier essentiel de la croissance du PIB, grâce à un cadre réglementaire avancé, en phase avec les mutations du paysage médiatique mondial et anticipant ses évolutions futures avec ambition et clairvoyance.

Ces déclarations ont été faites lors de la deuxième réunion du Conseil des médias pour l’année 2025, présidée par Al Hamed, qui a passé en revue les performances du Conseil au premier semestre ainsi que les projets et initiatives majeurs destinés à moderniser l’infrastructure réglementaire et à promouvoir un écosystème attractif pour les investisseurs et les créateurs.

Performances clés au premier semestre 2025

Au cours des six premiers mois de 2025, le Conseil des médias des Émirats a délivré un total de 2.562 licences et autorisations dans le domaine des médias, dont : 2.152 licences médiatiques, 235 licences pour médias numériques et réseaux sociaux, 103 permis de tournage, 72 licences pour journaux et magazines.

Dans le secteur de l’édition, le Conseil a traité plus de 514.000 titres de livres et émis 35.000 permis de distribution. En parallèle, 32 ouvrages ont été interdits en raison de contenus incompatibles avec les valeurs nationales ou la législation en vigueur.

Dans le domaine cinématographique, 611 films ont été approuvés pour diffusion, générant plus de 6 millions de billets vendus et 309 millions d’AED de revenus. En outre, 131 jeux électroniques ont été autorisés à la distribution sur le territoire.

Vers un cadre législatif renforcé et digitalisé

La réunion a également porté sur le nouveau cadre législatif du Conseil, qui vise à renforcer la gouvernance tout en favorisant un environnement réglementaire agile, en cohérence avec la transformation numérique rapide du secteur.

Les membres ont été informés du développement d’une plateforme numérique intégrée, conçue en partenariat avec Presight, qui permettra une gestion optimisée des licences, un contrôle intelligent des contenus et une plus grande réactivité réglementaire, grâce à l’intelligence artificielle et aux outils d’analyse avancée.

Participation institutionnelle

La réunion a réuni plusieurs personnalités de haut niveau, parmi lesquelles :

Cheikh Abdullah bin Humaid Al Qasimi, directeur de la Cour du souverain de Ras el Khaïmah, Maryam AlMheiri, directrice générale du Bureau des médias d’Abou Dhabi, Saeed Mohammad Al Eter, ministre adjoint chargé des projets stratégiques et président du Bureau gouvernemental des médias, Tariq Saeed Allay, directeur général du Bureau des médias du gouvernement de Charjah, Dr Saeed Saif Al Matrooshi, secrétaire général du Conseil exécutif du gouvernement d’Ajman, Mohammed Saeed Al Shehhi, secrétaire général du Conseil des médias des EAU, Maitha Majed Al Suwaidi, directrice exécutive de la stratégie médiatique et des politiques, et secrétaire du conseil d’administration.