La Fondation Abou Dhabi pour la musique et les arts et les Manufactures nationales de France renforcent les échanges culturels

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – La Fondation Abou Dhabi pour la musique et les arts (ADMAF) a signé un protocole d’accord avec les Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national – placées sous l’autorité du ministère français de la Culture, afin de renforcer le dialogue artistique et culturel par le biais d’initiatives conjointes de création, d’innovation et de formation.

Cet accord stratégique vise à soutenir les talents émergents, à enrichir l’expertise des artistes confirmés et à préserver tout en réinventant les savoir-faire patrimoniaux dans les domaines des arts décoratifs.

Signé le 21 juillet 2025 à Paris par Huda Alkhamis-Kanoo, fondatrice d’ADMAF et du Festival d’Abou Dhabi, et Hervé Lemoine, président des Manufactures nationales, l’accord a été conclu en présence de Rachida Dati, ministre française de la Culture.

Rachida Dati a déclaré : « Je me réjouis particulièrement de la signature de ce partenariat au sein même du ministère, entre les Manufactures nationales et ADMAF, acteur majeur de la scène culturelle émirienne. Cet accord constitue une nouvelle étape dans la relation franco-émirienne où la culture joue un rôle de premier plan. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de rayonnement international des Manufactures nationales, centre public d’expertise unique au monde. »

Pour sa part, Huda Al Khamis-Kanoo a souligné : « À travers ce partenariat, nous posons les fondements d’une coopération durable, articulée autour de la création, de l’innovation et de la transmission. Unir nos racines et embrasser la modernité est une ambition partagée par la France et les Émirats arabes unis. »

Hervé Lemoine a ajouté : « Ce dialogue inédit avec ADMAF affirme que l’avenir des arts décoratifs réside dans la rencontre entre tradition et audace contemporaine. C’est un terrain fécond pour l’expérimentation. »

L’ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, Nicolas Niemtchinow, a salué « un accord ambitieux qui renforce un partenariat dynamique et profond entre la France et les Émirats, où la culture et l’éducation sont des piliers fondamentaux. »

Ce partenariat entend créer des passerelles concrètes entre artisans, designers et institutions des deux pays, en célébrant l’excellence, la durabilité et la créativité. Il permettra la mise en œuvre de résidences artistiques, d’expositions et de programmes éducatifs, renforçant ainsi l’interaction entre le patrimoine et la modernité.

Un premier appel à candidatures a déjà été lancé pour la Résidence Inspiration à Paris, destinée aux designers émiratis. Le lauréat, sélectionné en août 2025, participera à une immersion artistique en septembre, en marge de la Paris Design Week.

Au-delà des échanges artistiques, le partenariat encouragera l’intégration des technologies et des pratiques durables dans les métiers d’art, tout en co-développant des ressources pédagogiques pour sensibiliser les jeunes générations et pérenniser l’héritage des arts décoratifs.

Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la mission d’ADMAF de promouvoir l’accès à l’éducation artistique et de soutenir les industries créatives émiriennes, tout en offrant une vitrine internationale à l’excellence des arts décoratifs français.