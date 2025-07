Arada attribue un contrat de 678 millions AED pour la construction des Armani Beach Residences

DUBAÏ, 23 juillet 2025 (WAM) – Le promoteur immobilier Arada a attribué le contrat principal de construction des Armani Beach Residences, un projet résidentiel ultra-luxueux situé sur l’île de Palm Jumeirah, à une filiale du géant mondial du BTP China Railway Group Ltd (CREC).

D’une valeur de 678 millions d’AED, ce contrat prévoit l’achèvement de ce développement emblématique d’ici la fin de l’année 2027.

La société adjudicataire, China Tiesju Civil Engineering, dispose d’une vaste expérience dans la réalisation de projets complexes à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. Son solide historique de livraisons ponctuelles et de qualité exceptionnelle reflète l’engagement d’Arada à redéfinir les standards du marché résidentiel haut de gamme à Dubaï.

Conçu en partenariat avec le studio Armani/Casa Interior Design et le célèbre architecte japonais Tadao Ando, lauréat du prix Pritzker, le projet Armani Beach Residences se distingue par ses vues panoramiques sur le Golfe arabique et la skyline de Dubaï, ses 57 résidences sur mesure et ses 90 000 pieds carrés d’équipements de prestige.

Ahmed Alkhoshaibi, PDG du groupe Arada, a déclaré : « Cette désignation représente une étape majeure dans la concrétisation de l’un des projets les plus attendus du marché résidentiel ultra-luxueux de Dubaï. Fidèle à notre vision, nous nous engageons à collaborer avec des partenaires de renommée mondiale pour livrer un ouvrage d’exception, conjuguant design, artisanat et mode de vie raffiné. »

Lancé en 2024, Armani Beach Residences à Palm Jumeirah incarne une nouvelle référence en matière de résidences balnéaires haut de gamme à Dubaï. Alliant minimalisme, harmonie naturelle et finesse architecturale, le projet s’intègre harmonieusement à la couronne extérieure de l’emblématique archipel artificiel, avec des vues imprenables sur le littoral et l’horizon urbain de l’émirat.