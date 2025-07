United Arab Bank s’associe à la fintech émirienne Lune pour offrir une expérience bancaire numérique personnalisée

CHARJAH, 23 juillet 2025 (WAM) – La United Arab Bank (UAB) a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec Lune, une entreprise fintech basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans l’enrichissement des données transactionnelles et l’analyse financière à l’aide de l’intelligence artificielle.

Cette collaboration vise à renforcer la future application mobile bancaire de la UAB en y intégrant des parcours clients intelligents, hyperpersonnalisés et fondés sur les données. L’initiative s’inscrit dans l’ambition de la banque de consolider son positionnement en tant qu’acteur innovant et centré sur le client.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’Emre Yalcin, directeur de la banque de détail à la UAB, des cofondateurs et co-CEO de Lune, Helal Tariq Lootah et Alexandre Soued, ainsi que de hauts responsables des deux institutions.

Grâce à la technologie développée par Lune, la UAB transformera les données brutes issues des transactions bancaires en informations financières claires et exploitables, via une interface conviviale. Cette solution permettra aux clients de bénéficier d’une meilleure transparence et de prendre des décisions financières plus éclairées.

Par ailleurs, la plateforme intégrera des outils d’engagement numérique intelligent : recommandations personnalisées, offres contextuelles et fonctionnalités avancées de planification financière, accessibles à travers des interfaces conversationnelles numériques.

« Si ces technologies existent depuis un certain temps, nous n’étions pas encore convaincus de leur maturité... jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Emre Yalcin. « Grâce à ce partenariat avec Lune – une fintech locale dotée d’une connaissance approfondie de l’écosystème des paiements aux Émirats – nous sommes désormais en mesure de fournir l’expérience numérique enrichie que nos clients attendent. »

De son côté, Helal Tariq Lootah, co-CEO de Lune, a souligné : « Cette collaboration reflète notre engagement commun en faveur de l’innovation, de l’autonomisation des utilisateurs et de la construction d’un avenir financier plus intelligent, piloté par les données. »

Ce partenariat illustre la dynamique croissante des synergies entre institutions bancaires et acteurs fintech aux Émirats arabes unis, un pays en pointe dans l’adoption des technologies de la finance numérique.