L’AIE prévoit une reprise de la demande mondiale de gaz naturel en 2026, portée par une hausse de l’offre de GNL

PARIS, le 23 juillet 2025 (WAM) – La demande mondiale de gaz naturel devrait connaître une reprise en 2026, après un ralentissement prévu en 2025, selon le dernier rapport trimestriel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur le marché du gaz.

Ce rapport, qui fournit des perspectives à court terme sur l’offre, la demande, les échanges et autres dynamiques du marché gazier pour 2025 et 2026, indique que les fondamentaux sont restés tendus au premier semestre 2025. Ce contexte s’explique notamment par une baisse des exportations de gaz russe par gazoduc vers l’Union européenne, une croissance modérée de la production mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu’un besoin accru de réinjection dans les stocks européens.

Face à ces facteurs et à une conjoncture macroéconomique incertaine, la croissance de la demande mondiale de gaz devrait ralentir, passant de 2,8 % en 2024 à environ 1,3 % en 2025. Cette progression sera essentiellement portée par l’Amérique du Nord et l’Europe, tandis que la région Asie-Pacifique, traditionnellement sensible aux hausses de prix, enregistrera sa plus faible croissance annuelle depuis la crise énergétique de 2022.

En revanche, les prévisions pour 2026 anticipent une accélération à environ 2 %, stimulée par une nette augmentation de l’offre de GNL. Celle-ci devrait croître de 7 %, soit 40 milliards de mètres cubes (bcm) – sa plus forte hausse depuis 2019 – grâce à l’entrée en service de nouveaux projets aux États-Unis, au Canada et au Qatar.

Le rapport comporte également une section spéciale consacrée au rôle du Moyen-Orient sur les marchés mondiaux du gaz, soulignant que les tensions géopolitiques dans la région ont récemment alimenté une volatilité accrue des prix.

« Le paysage des marchés gaziers mondiaux est en mutation à l’approche du second semestre 2025. L’arrivée massive d’offres de GNL devrait détendre les fondamentaux et soutenir la croissance, notamment en Asie », a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité à l’AIE. « Néanmoins, nos prévisions demeurent exposées à une incertitude élevée en raison des perspectives économiques mondiales et du contexte géopolitique. »

Au premier semestre 2025, la consommation de gaz naturel en Europe a augmenté de 6,5 % en glissement annuel, principalement en raison d’un recours accru au gaz dans la production d’électricité, lié à une moindre disponibilité de l’énergie éolienne et hydraulique. Bien que ce phénomène ne soit pas considéré comme structurel, il illustre le rôle clé des centrales à gaz pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans les systèmes fortement dépendants des énergies renouvelables intermittentes.