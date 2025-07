Le groupe AD Ports étend son réseau international avec l’ouverture de son premier bureau en Chine

ABOU DHABI, 24 juillet 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports, acteur clé du commerce mondial, de la logistique et de l’industrie, a officiellement inauguré son premier bureau international en Chine, marquant une étape stratégique majeure dans le cadre de son expansion globale.

Situé au cœur de la capitale chinoise, ce nouveau bureau à Pékin servira de point d’ancrage pour coordonner les activités commerciales et d’investissement du groupe à travers la Chine et l’ensemble de la région Asie.

Cette implantation vient compléter le réseau mondial de plus de 140 bureaux du groupe AD Ports. L’ouverture officielle a été célébrée en présence de Samir Chaturvedi, Directeur général des affaires internationales du groupe AD Ports et PDG de Noatum Logistics, Abdulaziz Zayed Al Shamsi, PDG régional, et Ellie Hioe, Directrice générale de Noatum Logistics – Grande Chine.

En s’installant dans la capitale politique et économique de la Chine, le groupe AD Ports renforce sa proximité avec les principales parties prenantes gouvernementales, les partenaires stratégiques et les investisseurs. Ce nouveau bureau jouera un rôle essentiel dans l’alignement des opérations du groupe avec les priorités de développement du pays et dans la réponse rapide aux opportunités émergentes du commerce et de la logistique.

Dans le même site, Noatum Logistics, branche logistique du groupe, ouvrira également une antenne commerciale dédiée à la région Pékin–Tianjin, un marché domestique clé comptant plus de 110 millions d’habitants.

Le bureau contribuera activement à l’ancrage du groupe en Chine continentale et à son intégration dans l’initiative « Belt and Road » (la Ceinture et la Route), en facilitant les liaisons maritimes entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, ainsi que les corridors terrestres multimodaux reliant la Chine à l’Asie centrale, au Moyen-Orient et à l’Europe.

Ce nouveau point d’accès permettra d’attirer des clients et investisseurs chinois vers l’écosystème intégré de commerce et de logistique du groupe AD Ports à l’échelle mondiale. Il jouera également un rôle de coordination pour les investissements et la création de nouvelles entreprises, tout en facilitant les flux de capitaux en provenance de Chine vers les Émirats arabes unis.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur général et PDG du groupe AD Ports, a déclaré : « La Chine, premier exportateur mondial et moteur de l’évolution des chaînes d’approvisionnement, façonne le commerce international. À travers notre nouveau bureau à Pékin, nous renforcerons notre collaboration avec nos partenaires chinois pour élargir les corridors commerciaux à l’échelle régionale et internationale, tout en proposant des solutions logistiques, maritimes et d’infrastructure de pointe. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance en Chine, le groupe prévoit d’accroître les capacités de Noatum Logistics sur le territoire, afin d’offrir des solutions logistiques intégrées de bout en bout, adaptées au développement rapide du marché domestique chinois, dont le PIB devrait croître en moyenne de 3,5 % par an jusqu’en 2030.

Le marché logistique chinois, estimé en forte expansion avec une croissance annuelle de 4,6 % jusqu’en 2030, représente une opportunité stratégique pour AD Ports Group, qui ambitionne de desservir les secteurs industriels clés de la Chine à tous les niveaux de leurs chaînes d’approvisionnement.

La Chine est pour les Émirats un partenaire incontournable pour la diversification économique, l’accès aux marchés mondiaux et le développement de projets d’infrastructure durables. Le renforcement des relations bilatérales, illustré par l’ouverture du premier bureau d’AD Ports Group à Pékin, confirme cette dynamique de convergence stratégique.