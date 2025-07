La Banque centrale des Émirats et Mercury lancent une coentreprise stratégique pour renforcer l’infrastructure du marché financier national

ABOU DHABI, 24 juillet 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) et Mercury ont annoncé la création d'une coentreprise stratégique baptisée Unitey Business Services, destinée à soutenir le programme de transformation des infrastructures financières (Financial Infrastructure Transformation – FIT) lancé par la CBUAE.

Cette nouvelle entité vise à renforcer l'efficacité, la résilience et la continuité opérationnelle des systèmes et plateformes de l’infrastructure financière nationale, tout en respectant les normes et pratiques internationales les plus rigoureuses.

En alignant la vision stratégique de la CBUAE avec l’expertise technologique avérée de Mercury dans les infrastructures de paiement, cette coentreprise publique-privée incarne l’engagement des Émirats à préserver leur souveraineté nationale sur les systèmes financiers critiques.

Le lancement officiel de Unitey Business Services a eu lieu lors d’une cérémonie de signature en présence de Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la CBUAE ; Muzaffar Khokhar, Président exécutif de Mercury ; et Saif Humaid Al Dhaheri, Sous-gouverneur chargé des opérations bancaires et des services de soutien à la CBUAE.

L’accord a été signé par Ebrahim Obaid Al Zaabi, Sous-gouverneur pour la politique monétaire et la stabilité financière à la CBUAE, et Muzaffer Hamid, Directeur général de Mercury.

Dans une déclaration à cette occasion, Ebrahim Obaid Al Zaabi a affirmé : « Cette coentreprise reflète notre ambition de bâtir une infrastructure de paiements tournée vers l’avenir, à la fois innovante et résiliente, qui promeut également l’inclusion financière à travers les Émirats arabes unis. Notre partenariat avec Mercury nous permet de mobiliser les meilleures pratiques mondiales pour faire progresser la transformation numérique de l’écosystème financier émirien. »

De son côté, Muzaffar Khokhar a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à la Banque centrale des Émirats arabes unis dans cette initiative stratégique, qui joue un rôle clé dans la concrétisation de la vision du programme FIT. Cette collaboration témoigne de notre engagement commun à bâtir une infrastructure de paiements sûre, inclusive et adaptée aux défis de demain. »

Ce partenariat marque une étape majeure dans l’évolution du paysage financier des Émirats, en mettant l’accent sur l’innovation, la souveraineté numérique et la compétitivité mondiale.