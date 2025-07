Open Masters Games Abou Dhabi 2026 ouvrent les inscriptions pour les participants et les volontaires

ABOU DHABI, 24 JUILLET, 2025 (WAM) – À 200 jours de la cérémonie d’ouverture, les Open Masters Games Abou Dhabi 2026 s’annoncent comme l’un des événements sportifs internationaux les plus inclusifs et diversifiés jamais organisés au Moyen-Orient.

Les inscriptions au programme de volontariat ont été lancées ce mois-ci, en partenariat avec la Fondation Emirates, offrant aux étudiants, professionnels, passionnés de sport et acteurs communautaires l’opportunité de vivre une expérience unique, tout en contribuant à bâtir un avenir plus sain et plus solidaire pour les générations à venir. Les volontaires joueront un rôle essentiel dans la réussite de cet événement et dans la création d’un impact social durable.

Ahmed Taleb Al Shamsi, directeur général de la Fondation Emirates, a déclaré : « Être volontaire aux Open Masters Games Abou Dhabi 2026, ce n’est pas seulement donner de son temps — c’est transmettre un message de passion et d’appartenance. L’unité des bénévoles incarne l’esprit de coopération autour d’un objectif commun : promouvoir un mode de vie sain et encourager le mouvement et le vieillissement actif au sein de toutes les générations de la société. Le volontariat trace la voie vers une société plus forte et plus solidaire. »

Les Jeux se dérouleront du 6 au 16 février 2026, dans plus de 20 sites à travers Abou Dhabi, avec la participation attendue de plus de 25 000 athlètes qui concourront dans 33 disciplines sportives, dont quatre sports traditionnels mettant à l’honneur le riche patrimoine émirien.

Première édition des Masters Games organisée au Moyen-Orient, l’événement constituera une plateforme unique pour favoriser le lien social, promouvoir un mode de vie sain, célébrer la fierté nationale et l’excellence à tout âge.

Les 200 prochains jours seront rythmés par une série d’activités communautaires, de préparations logistiques sur les sites et de mises à jour régulières à l’intention du public.

L’événement rassemblera des participants de plus de 100 nationalités, mettant en avant le multiculturalisme, le dialogue intergénérationnel, la diversité, le bien-être et la longévité, en particulier chez les seniors.

Les Open Masters Games sont ouverts à toutes les personnes âgées de 30 ans et plus, sans distinction de niveau sportif. Les inscriptions sont accessibles via le site officiel de l’événement : https://abudhabimasters2026.com