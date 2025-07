Les Émirats arabes unis remportent deux distinctions médicales de l’AFC

KUALA LUMPUR, 24 JUILLET, 2025 (WAM) – Deux médecins émiratis figurent parmi les professionnels les plus éminents d’Asie ayant été honorés lors de la quatrième édition des Trophées médicaux de la Confédération asiatique de football (AFC), organisée ce jeudi dans la capitale malaisienne.

Le Dr Mourad Ghrairi, directeur du Centre médical de la FIFA à Dubaï, et feu le Dr Abdullah Hassan Baroon, ancien médecin de l’équipe nationale des Émirats, ont reçu le prestigieux Trophée d’excellence médicale – catégorie Or, en reconnaissance de plus de 25 ans de service dévoué et de contributions remarquables dans leurs domaines respectifs.

Remis en marge de la 8e Conférence médicale de l’AFC, ce prix distingue l’engagement et l’expertise de médecins et physiothérapeutes qui, par la qualité de leurs soins, ont contribué à optimiser les performances des joueurs, tout en jouant un rôle essentiel dans l’évolution du football de haut niveau.

Les distinctions rendent également hommage aux efforts constants de ces professionnels pour faire progresser la médecine du sport, et inspirer les générations futures à tous les niveaux du jeu.

Par ailleurs, 13 autres professionnels ont été décorés dans les catégories Or, Argent et Bronze du Trophée du service émérite de l’AFC, saluant ainsi leur engagement de longue date au service du sport et de la santé des athlètes.