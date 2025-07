L’Union des chimistes arabes lance sa première saison culturelle

RAS AL KHAIMAH, 24 JUILLET, 2025 (WAM) – L’Union des chimistes arabes a lancé sa première saison culturelle pour l’année 2025, placée sous le thème : « Projets de chimie industrielle et leurs applications », avec la participation active des associations et syndicats de chimistes membres de l’Union issus de divers pays arabes.

Mouza Saif Al Shamsi, secrétaire générale de l’Union et présidente de la Société chimique des Émirats arabes unis, a indiqué que cette saison culturelle vise à enrichir le contenu scientifique en langue arabe à travers une série de conférences scientifiques de pointe, animées par un groupe d’éminents scientifiques et experts arabes spécialisés en chimie industrielle et en ses applications environnementales, technologiques et sanitaires.

Elle a ajouté que cette initiative s’inscrit dans les objectifs de l’Union des chimistes arabes, qui œuvre à renforcer la coopération et la coordination entre les chimistes du monde arabe, à promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de la chimie, ainsi qu’à élever le niveau de sensibilisation du public arabe aux enjeux chimiques. Elle a également souligné la volonté de l’Union de représenter les chimistes arabes aux niveaux régional et international, tout en offrant un appui concret aux chercheurs et scientifiques du secteur.

Mouza Al Shamsi a appelé l’ensemble des associations et syndicats membres à diffuser largement le calendrier des conférences auprès de leurs adhérents, et à les encourager à interagir activement avec les sessions qui seront diffusées en ligne via des liens dédiés. Ces conférences permettront aux participants d’obtenir instantanément des certificats à l’issue de chaque intervention.